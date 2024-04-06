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Скільки винищувачів Су-34 та Су-35 залишилось у Росії: розвідка назвала цифри

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скільки винищувачів Су-34 та Су-35 залишилось у Росії: розвідка назвала цифри
У росіян залишилася ще понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34
фото з відкритих джерел

У росіян є ще десятки багатофункціональних винищувачів та винищувачів-бомбардувальників

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про кількість військових літаків Су-34, Су-35 та А-50У, наявних у Росії. Інформацію відомство надало на запит видання «АрміяInform».

За даними української військової розвідки, станом на березень 2024 року у складі Повітряно-Космічних сил Збройних сил Росії перебували:

  • близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35;
  • понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34;
  • 7 літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Водночас три літаки А-50У перебувають на ремонтні та модернізації. Два з них – на ВАТ «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва», ще один – на аеродромі в Ульяновську, авіабудівний завод «Авіастар».

Раніше Буданов розповів, у якому стані авіація Росії. 

Також РФ могла збити власний літак Су-27 над Кримом наприкінці березня, що підтверджує: всередині ворожого війська немає координації.

Нагадаємо, що 29 лютого українські військові збили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Він став уже одинадцятим за лютий.

До слова, Повітряні сили повідомили, чому в лютому Росія масово втрачала свої літаки.

Читайте також: Британська розвідка повідомила, до яких маневрів вдається РФ, аби приховати свої літаки
Теги: розвідка росія авіація літак завод військові винищувач британська розвідка

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