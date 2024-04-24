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Справа про хабар: суд відправив у СІЗО заступника Шойгу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа про хабар: суд відправив у СІЗО заступника Шойгу
Суд відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова
фото: росЗМІ

За версією слідства, Іванов, обіймаючи посаду заступника оборони РФ, курирував питання будівництва та капітального ремонту об'єктів міністерства оборони

Сьогодні, 24 квітня, Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал судів загальної юрисдикції Москви.

Як зазначається, Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

Зазначається, що Іванову висунули обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ (одержання хабара в особливо великому розмірі). За версією слідства, Іванов, обіймаючи посаду заступника оборони РФ, курирував питання будівництва та капітального ремонту об'єктів міністерства оборони.

Слідство вважає, що Іванов «вступив у злочинну змову з третіми особами, заздалегідь об'єднався з ними для вчинення організованою групою злочину – одержання в особливо великому розмірі у вигляді надання послуг майнового характеру під час проведення підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міністерства оборони».

Як повідомлялося, заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабаря.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював акціонерне товариство «Оборонбуд», підвідомче міністерству оборони. Раніше він також працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

Як пишуть росЗМІ, Іванов брав участь у створенні головного храму збройних сил, парку «Патріот», космодрому «Східний», а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах РФ в окупованому Маріуполі.

Теги: слідство суд Сергій Шойгу

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