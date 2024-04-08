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Росія набирає лікарів із Африки: британська розвідка назвала причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія набирає лікарів із Африки: британська розвідка назвала причину
Голова Держдуми Росії заявив про нестачу 30 тис. лікарів, причому у районних лікарнях дефіцит становить приблизно 50%
фото ілюстративне

Після мобілізації у вересні 2022 року російська влада лікарів прямо попередила не залишати країну

Через розпочату війну та мобілізацію Росія набирає некваліфікованих лікарів з Африки у зв'язку з браком персоналу. Медична система продовжує деградувати. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 3 квітня голова Держдуми Росії заявив про нестачу 30 тис. лікарів, причому у районних лікарнях дефіцит становить приблизно 50%. Це більше, ніж 26,5 тисячі у листопаді 2023 року.

За даними британської розвідки, нинішній брак пояснюється тим, що деякі медичні працівники працюють у приватному секторі, інші залишили країну. Після мобілізації у вересні 2022 року лікарів прямо попередили не залишати країну. До 2% російських лікарів та медичних працівників залишили Росію, щоб уникнути призову.

За оцінками січня 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7500, виною тому довгий робочий день та низька заробітна плата. За даними Центру аналізу європейської політики, щоб вирішити цю проблему, Росія набирає співробітників із африканських країн з обмеженим підтвердженням кваліфікації.

«Основні ресурси та фінансові зобов'язання щодо підтримки війни Росії в Україні негативно впливають на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Число медичних працівників у Росії продовжуватиме скорочуватися протягом 2024 року. Залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для деградації клінічної практики»,– зазначають у Міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що Росія вербує на війну в Україну найманців із країни Африки.

Також Росія активно фінансує заходи підтримання серед молоді у країнах центральної Африки – Буркіна-Фасо й Малі, а віднедавна в Нігері, з популярності російського прапора та іншої атрибутики.

Теги: лікар Африка британська розвідка

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