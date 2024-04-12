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У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів, аніж у 2021

Ірина Міллер
glavcom.ua
У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів, аніж у 2021
2,4 тис. осіб потрапили до Реєстру корупціонерів у 2023 році
фото з відкритих джерел

За що потрапляють до Реєстру корупціонерів?
 

2,4 тис. осіб потрапили до Реєстру корупціонерів у 2023 році. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком. Найбагатшим на корупцію регіоном виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру – пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі.

2420 осіб потрапили до Реєстру корупціонерів торік. Це аж на 65% менше, аніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився на майже 7 тисяч записів. 

У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів, аніж у 2021 фото 1
фото інфографіка Оpendatabot

Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівська область. Кількість записів від початку великої війни теж знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то минулоріч — лише 192.

У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів, аніж у 2021 фото 2
фото інфографіка Оpendatabot

У 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями — 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку великої війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.

У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів, аніж у 2021 фото 3
фото інфографіка Оpendatabot

Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі –  38,2% та 53,1% випадків відповідно.

Найчастіше зловмисників засуджують до штрафів – 92% вироків. Позбавлення волі та громадські роботи або ж іспитовий строк сумарно складають десь 5-8% покарань.

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Наразі в Реєстрі є навіть вироки щодо довічного ув'язнення корупціонерів. Щоправда, у цьому випадку додаткове покарання за корупцію отримав вже довічно засуджений чоловік. Він запропонував 2 тис. грн хабаря  працівнику в’язниці, аби той дозволив йому отримати модем «Водафону». Нове покарання за корупцію доєдналося до попереднього вироку — й людина опинилася в Реєстрі корупціонерів як довічно увʼязнена. 

Ще один в’язень пропонував 200 дол. щомісяця наглядачу, аби той дозволив йому вільно ходити по території в’язниці. Як результат, тепер він має відсидіти додаткових 11 років та потрапив на довічно до реєстру корупціонерів.

У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів, аніж у 2021 фото 4
фото інфографіка Оpendatabot

«На жаль, Реєстр корупціонерів досі не є індикатором боротьби із корупцією в Україні. Як і не може вибіркове покарання бути вирішенням проблеми корупції, замість відбудови прозорих систем. Довічні ув’язнення «за корупцію» відображають якість даних реєстру та якість роботи НАЗК», — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатаботу.

Контекст

Через воєнний стан інформацію про корупціонерів приховали з відкритих джерел, тож наразі Опендатабот не може оприлюднити конкретні дані, як-от місце роботи та посаду правопорушника.

Порушники, внесені до Реєстру корупціонерів, переважно, перебувають там безстроково. Наразі в Україні є лише кілька причин, через які людину можуть виключити з цього списку:

  • скасування вироку ухвалою суду
  • винесення виправдувального вироку
  • відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження
  • скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення
  • розпорядчий документ або судове рішення про скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення;
  • заява особи, яка з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Раніше повідомлялося, українці вважають корупцію в органах державної влади найбільшою загрозою для України. Про це стало відомо із результатів опитування соціологічної групи «Рейтинг». Соцопитування було проведене у період з 17 по 21 лютого 2024 року серед двох тисяч респондентів. Результати опубліковано 5 квітня.  1% опитаних громадян не бачить загроз для розвитку України.

Нагадаємо, що майже 54% українців погоджуються із твердженням: «тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти – ніхто не хоче помирати». Про це стало відомо з опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології спільно з Асоціацією політичних психологів України.

Теги: Львівщина Київщина воєнний стан чоловік населення реєстр 24 лютого корупція хабар

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