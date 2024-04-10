Британська розвідка повідомила, скільки контрактників Кремль планує відправити на війну

РФ прагне рекрутувати близько 400 тис. солдат на контрактну службу у 2024 році

Російські сили, які воюють проти України, укомплектовані контрактниками і резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року.

У Росії 1 квітня розпочався весняний призов. В його рамках на строкову службу буде призвано 150 тис. солдат у віці від 18 до 30 років. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Призовники будуть служити 12 місяців в усіх видах збройних сил РФ, але які наразі не залучаються до війни проти України. Призовники служать в гарнізонах по всій РФ. У сухопутних частинах призовники зазвичай формують батальйон, відокремлений від батальйонів, які укомплектовані солдатами контрактної служби. Імовірно, що деякі призовники служать у частинах Росії біля кордону з Україною, і зокрема у підрозділах із забезпечення прикордонної безпеки.

Водночас, російські сили, які воюють проти України, укомплектовані контрактниками і резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року.

«На солдат-призовників, зазвичай, чиниться тиск, аби вони вступали на контрактну службу і потім були відповідальними за службу в Україні. Імовірно, що російська влада не бажає йти на ризик бойових втрат серед солдат-призовників, що, напевно, було б непопулярним. Втрати серед солдат-добровольців більше толеруються у суспільстві», - відзначає розвідка.

Разом з тим, РФ прагне рекрутувати близько 400 тис. солдат на контрактну службу у 2024 році.

«Це для підтримання її сил в Україні, які зазнали величезних втрат, і підтримки її анонсованих планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 млн у цьому році і до 1,5 млн у наступному», – наголошує розвідка.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ.

Також Росія після створення Ленінградського військового округу набирає солдатів, ймовірно для відправки на війну з Україною.