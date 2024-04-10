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Британська розвідка повідомила, скільки контрактників Кремль планує відправити на війну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, скільки контрактників Кремль планує відправити на війну
РФ прагне рекрутувати близько 400 тис. солдат на контрактну службу у 2024 році
фото з відкритих джерел

Російські сили, які воюють проти України, укомплектовані контрактниками і резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року.

У Росії 1 квітня розпочався весняний призов. В його рамках на строкову службу буде призвано 150 тис. солдат у віці від 18 до 30 років. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Призовники будуть служити 12 місяців в усіх видах збройних сил РФ, але які наразі не залучаються до війни проти України. Призовники служать в гарнізонах по всій РФ. У сухопутних частинах призовники зазвичай формують батальйон, відокремлений від батальйонів, які укомплектовані солдатами контрактної служби. Імовірно, що деякі призовники служать у  частинах Росії біля кордону з Україною, і зокрема у підрозділах із забезпечення прикордонної безпеки.

Водночас, російські сили, які воюють проти України, укомплектовані контрактниками і резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року.

«На солдат-призовників, зазвичай, чиниться тиск, аби вони вступали на контрактну службу і потім були відповідальними за службу в Україні. Імовірно, що російська влада не бажає йти на ризик бойових втрат серед солдат-призовників, що, напевно, було б непопулярним. Втрати серед солдат-добровольців більше толеруються у суспільстві», - відзначає розвідка.

Разом з тим, РФ прагне рекрутувати близько 400 тис. солдат на контрактну службу у 2024 році.

«Це для підтримання її сил в Україні, які зазнали величезних втрат, і підтримки її анонсованих планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 млн у цьому році і до 1,5 млн у наступному», – наголошує розвідка.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ.

Також Росія після створення Ленінградського військового округу набирає солдатів, ймовірно для відправки на війну з Україною.

Теги: росія влада британська розвідка мобілізація

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