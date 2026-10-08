Південна Корея звинуватила Україну в необґрунтованих заявах про допомогу РФ

Сеул заперечив постачання пального до Росії та попередив про можливу шкоду міжнародній довірі до країни

Південна Корея розкритикувала Україну через твердження про постачання нафтопродуктів із південнокорейських портів до Росії. У Сеулі заявили, що українська сторона зробила висновки без належної перевірки обставин таких операцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Напередодні уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що протягом липня та серпня Росія імпортувала понад 176 тис. тонн нафтопродуктів із Південної Кореї. За його словами, у серпні ці постачання становили приблизно 31% загального російського імпорту пального.

Свої висновки український посадовець обґрунтував аналізом портових записів та інформації про пересування суден. Згідно з цими даними, сім танкерів завантажували пальне в південнокорейських портах, після чого здійснили 14 рейсів до російського Далекого Сходу. Водночас частина суден, які фігурують у дослідженні, перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

Українська сторона звернула увагу, що ці постачання відбувалися на тлі значних втрат російської нафтопереробної промисловості внаслідок ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

За оцінкою Києва, імпорт нафтопродуктів через південнокорейські порти допоміг Москві частково компенсувати скорочення власних потужностей із переробки нафти.

Однак адміністрація президента Південної Кореї відкинула звинувачення, наголосивши, що українські висновки не підтверджені достатньою кількістю перевірених фактів.

Речниця президента Південної Кореї Кан Ю Чжон заявила, що після початку повномасштабного російського вторгнення країна послідовно дотримується міжнародних санкцій проти Москви та застосовує власні механізми експортного контролю.

За її словами, наведена Україною інформація про конкретні перевезення не дозволяє достеменно встановити всі обставини операцій. Зокрема, залишаються невідомими сторони торговельних угод, фактичне походження нафтопродуктів та їхні кінцеві покупці.

Крім того, у Сеулі наголосили, що публічне поширення подібних тверджень без належної перевірки може негативно позначитися на міжнародній довірі до Південної Кореї.

Південнокорейська влада повідомила про перевірку обставин перевезень. Якщо будуть встановлені порушення санкційного законодавства або правил експортного контролю, відповідальні органи обіцяють вжити необхідних заходів.

В адміністрації президента також звернули увагу на офіційну торговельну статистику. За даними південнокорейської сторони, із серпня 2025 року до серпня 2026 року не було зафіксовано експорту до Росії дизельного пального, бензину або авіаційного пального.

Нагадаємо, раніше між Україною та Південною Кореєю виникла дипломатична суперечка через розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Сеул отримав вибачення від української сторони, однак визнав їх недостатніми та заявив про намір вжити рішучих заходів.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон під час парламентського аудиту повідомив, що підтримував постійний контакт з українським колегою Андрієм Сибігою щодо ситуації навколо військовополонених КНДР.