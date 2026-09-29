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Трамп підтримав план послаблення санкцій проти Росії – The Atlantic

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп підтримав план послаблення санкцій проти Росії – The Atlantic
Трамп підтримав «білоруський сценарій» для Росії
фото: Reuters

Кремлю можуть запропонувати схему, яку Вашингтон уже випробував у відносинах із Білоруссю

Президент США Дональд Трамп підтримав план послаблення санкцій проти Росії в обмін на звільнення політичних в'язнів. Ініціатива наразі перебуває на ранній стадії розробки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Atlantic.

За даними видання, кілька місяців тому спеціальний представник Трампа Джон Коул запропонував американському президенту новий підхід до відносин із Москвою. Кремль має звільнити частину політичних в'язнів, а Сполучені Штати у відповідь можуть пом'якшити санкції проти російської економіки. Трамп підтримав цю ініціативу.

Подібний механізм Коул уже застосовував у переговорах із Білоруссю. За останній рік американські дипломати домоглися звільнення сотень ув'язнених. Натомість Вашингтон послабив частину санкцій проти режиму Олександра Лукашенка та почав розвивати економічні контакти з Мінськом. Зокрема, лише 16 вересня Білорусь звільнила 25 політв'язнів в обмін на скасування американських санкцій проти двох білоруських компаній.

Тепер Коул має намір випробувати подібний підхід у переговорах із Росією. Ініціатива передбачає не лише звільнення ув'язнених, а й можливе розширення економічних контактів між Вашингтоном і Москвою.

За даними The Atlantic, реалізація плану може сприяти поверненню Росії до світової економіки та розширити переговори адміністрації Трампа з Кремлем за межі війни проти України. Також може відкритися шлях до американсько-російських домовленостей у сфері нафти, дизельного пального, рідкісноземельних металів та інших товарів.

Водночас автор матеріалу Саймон Шустер зазначає, що такий підхід може викликати негативну реакцію в Україні, європейських країнах та серед частини союзників Трампа у Конгресі США. Одне з побоювань полягає в тому, що відновлення економічних контактів із Росією може забезпечити Москву додатковими коштами на тлі продовження війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування у Нью-Йорку заявив The Atlantic, що намагатиметься заблокувати будь-які спроби скасувати санкції проти Росії до завершення війни.

Американські переговорники водночас продовжують шукати можливості для економічного співробітництва з Москвою. За інформацією видання, представники команди Трампа наразі не бачать можливості повноцінно відновити бізнес із Росією без досягнення щонайменше часткового припинення вогню в Україні. План Коула може створити окрему підставу для послаблення частини санкцій в обмін на звільнення політв'язнів.

Ідея такого підходу виникла після зустрічі Коула з російським журналістом і лауреатом Нобелівської премії миру Дмитром Муратовим. Той запропонував використати у відносинах із Кремлем механізм звільнення ув'язнених, який Вашингтон уже застосовував у переговорах із Мінськом.

Коул уже зібрав список американців, які перебувають у російських в'язницях. Окремий перелік, складений за участю Муратова, має включати російських опозиціонерів, журналістів та інших людей, ув'язнених через їхню позицію щодо війни.

Водночас критики такого механізму застерігають, що послаблення санкцій в обмін на звільнення ув'язнених може стимулювати російську та білоруську владу затримувати нових людей, яких згодом можна буде використовувати під час переговорів із Заходом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який має відбутися у грудні у Флориді. Редакція The Wall Street Journal розкритикувала таке рішення, зазначивши, що участь у саміті може дозволити Путіну продемонструвати російській аудиторії своє повернення до кола світових лідерів після міжнародної ізоляції через повномасштабне вторгнення в Україну.

Видання припустило, що Трамп може розглядати повернення Путіна до міжнародної дипломатії як один зі способів створити умови для припинення війни. Водночас журналісти нагадали про зустріч президентів на Алясці у серпні 2025 року, після якої Путін не змінив своїх дій щодо війни проти України.

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Теги: Дональд Трамп росія переговори санкції

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