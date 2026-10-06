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Вибачень виявилося недостатньо. Південна Корея пригрозила Україні «рішучими заходами»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вибачень виявилося недостатньо. Південна Корея пригрозила Україні «рішучими заходами»
Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
фото: @andrii_sybiha

Сеул розглядає різні варіанти відповіді Києву, серед яких пролунала й пропозиція відкликати південнокорейського посла

Південна Корея отримала від України вибачення через розкриття інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених, однак їх визнали недостатніми. Сеул тепер має намір вжити «рішучих заходів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон під час парламентського аудиту свого відомства розповів, що підтримував постійний контакт із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою щодо суперечки навколо військовополонених КНДР.

«Я постійно контактував з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою з цього питання, і він висловив, наскільки складною є ситуація», – сказав Чо, відповідаючи на запитання законодавців про те, чи вибачилася Україна.

За словами очільника південнокорейського МЗС, повідомлення українського міністра справді містили вибачення. Однак у Сеулі очікували іншої реакції від Києва.

«Повідомлення, які я отримав від Сибіги, містили вибачення. Але є різниця з очікуваним рівнем, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів», – заявив Чо.

Міністр не уточнив, які саме кроки планує зробити Південна Корея. Водночас він повідомив, що уряд розглядає різні варіанти реакції.

Зокрема, під час парламентського аудиту один із законодавців запропонував відкликати посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чхана. Чо заявив, що уряд також розглядає цей варіант.

Дипломатична суперечка між Києвом та Сеулом виникла після того, як 23 вересня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН повідомив про передачу Південній Кореї двох полонених військових КНДР.

25 вересня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон розкритикував Зеленського за публічне розкриття інформації про передачу військовополонених.

Південнокорейська сторона заявила, що Київ порушив конфіденційність, яка нібито була передбачена домовленостями щодо передачі північнокорейських військових.

В Офісі президента України заперечили існування домовленості про нерозголошення самого факту передачі полонених. У Києві наголосили, що українська сторона не брала на себе такого зобов'язання та не розкривала подробиць процесу передачі.

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Теги: Південна Корея Україна дипломатія політика обмін полоненими

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