Apple представила iPhone Duo: ціна, характеристики та дата продажу

iPhone Duo складається горизонтально, а в розкладеному стані перетворюється на пристрій із великим OLED-екраном

Новинка отримала два дисплеї, титановий корпус, Touch ID та підтримку Apple Pencil

Компанія Apple представила iPhone Duo – перший складаний смартфон в історії компанії. Новинка має 7,6-дюймовий внутрішній дисплей, зовнішній екран на 5,4 дюйма, чип A20 Pro та стартову ціну $1 999. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційні дані Apple.

iPhone, який розкладається

Смартфон складається горизонтально, а в розкладеному стані перетворюється на пристрій із великим OLED-екраном. Зовнішня панель діагоналлю 5,4 дюйма призначена для повсякденного використання у складеному вигляді. Після розкриття iPhone Duo користувач отримує 7,6-дюймовий Super Retina XDR.

фото: Apple

Внутрішній дисплей має нанотекстурне покриття, яке зменшує відблиски та допомагає зробити складку менш помітною. Обидві панелі підтримують ProMotion із частотою оновлення до 120 Гц, Always-On та максимальну яскравість до 3000 ніт на вулиці.

Apple також змінила інтерфейс iOS 27 під незвичайний формат пристрою. Елементи керування та навігація перемістилися ближче до країв екрана, а в розкладеному режимі можна одночасно відкрити дві програми через функцію Split View.

Користувач може, наприклад, працювати з одним застосунком на одній половині екрана, а на іншій переглядати сайт або спілкуватися. Можна також відкрити два вікна одного застосунку, зокрема Safari.

Найтонший iPhone Apple

У розкладеному вигляді товщина iPhone Duo становить лише 5,2 мм. У складеному стані цей показник збільшується до 11,3 мм. Вага смартфона – 254 г.

Корпус виготовлений із титану, а всередині використовується спеціально розроблений шарнір. Apple також встановила Ceramic Shield 2 та заявила про захист від води й пилу за стандартом IP68. Смартфон доступний у двох кольорах – Night Sky та Star White.

Особливістю конструкції стала відсутність звичного для сучасних iPhone Face ID. Для біометричної автентифікації використовується Touch ID – сканер відбитка пальця вбудований у бічну кнопку.

Apple Pencil працюватиме на двох екранах

iPhone Duo підтримуватиме Apple Pencil із підключенням через USB-C. Стилус можна буде використовувати для нотаток, ескізів та роботи з документами як на внутрішньому, так і на зовнішньому дисплеї.

Водночас ця функція стане доступною пізніше цього року, а не від першого дня продажу смартфона.

Великий екран Apple також пристосувала для багатозадачності. У розкладеному вигляді можна працювати з двома програмами одночасно, а систему StandBy компанія переробила для використання на обох дисплеях.

Камери отримали незвичайні можливості

Основна камера iPhone Duo складається із двох 48-мегапіксельних модулів:

48 Мп Fusion Main;

48 Мп Fusion Ultra Wide.

Основна камера дає змогу отримувати 2-кратний оптичний зум, а цифрове збільшення сягає 10×. Надширококутний модуль має кут огляду 120 градусів та підтримує макрозйомку.

Фронтальна камера на зовнішньому екрані має роздільну здатність 12 Мп і підтримує Center Stage. Для відеодзвінків на внутрішньому дисплеї Apple встановила окрему камеру під екраном.

фото: Apple

Серед нових функцій – Smart Take, яка допомагає автоматично зробити кадр, коли всі учасники готові до фотографування. Duo Preview дає змогу людині перед камерою бачити попередній перегляд знімка на зовнішньому дисплеї.

A20 Pro та нова система охолодження

За продуктивність відповідає A20 Pro – той самий чип, який Apple встановлює в iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Він виготовлений за 2-нанометровим техпроцесом.

Процесор має шість ядер, графічний процесор – сім ядер, а Neural Engine складається з двох 16-ядерних блоків. Для відведення тепла Apple використала спеціальну випарну камеру. Компанія заявляє, що така система дає змогу довше підтримувати високу продуктивність під час ігор, роботи зі штучним інтелектом та багатозадачності.

Смартфон також отримав новий модем C2 та бездротовий чип N1 із підтримкою Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread.

На скільки вистачає батареї

Всередині iPhone Duo встановлено подвійну акумуляторну систему. Apple заявляє до 24 годин роботи за умов типового використання.

Під час відтворення відео показники залежать від того, який екран використовується:

до 44 годин – на зовнішньому дисплеї;

до 31 години – на внутрішньому;

до 37 годин – потокове відео на зовнішньому екрані;

до 26 годин – потокове відео на внутрішньому.

Швидке заряджання дає змогу отримати до 50% заряду приблизно за 20 хвилин із адаптером потужністю 60 Вт або більше. Підтримуються MagSafe та Qi2 із потужністю до 25 Вт.

Скільки коштує iPhone Duo

Стартова ціна iPhone Duo у США становить $1 999. Базова версія має 256 ГБ вбудованої пам'яті. Також Apple запропонує моделі з накопичувачами на 512 ГБ, 1 ТБ та 2 ТБ.

Таким цінником Apple одразу відправляє Duo у сегмент найдорожчих складних смартфонів. Reuters зазначає, що стартова ціна новинки приблизно на $100 вища за базові моделі Samsung Galaxy Z Fold8 та Google Pixel 11 Pro Fold із порівнянним обсягом пам'яті.

Скільки iPhone Duo коштуватиме в Україні

Офіційної української ціни Apple поки не оголосила. Україна не входить до переліку країн першої хвилі, де компанія відкриє попередні замовлення 16 жовтня.

Водночас українські продавці вже виставили новинку на попереднє замовлення. Станом на 10 вересня в eStore ціни такі:

256 ГБ – 119 999 грн;

512 ГБ – 132 999 грн;

1 ТБ – 159 999 грн;

2 ТБ – 198 999 грн.

Сервіс порівняння цін E-Katalog показує для 256-гігабайтної версії пропозиції від 111 999 грн. Ціни українських продавців можуть змінюватися залежно від курсу, умов постачання та націнки магазину.

Коли почнуться продажі

Попередні замовлення на iPhone Duo відкриються 16 жовтня. Офіційні продажі у першій хвилі країн стартують 23 жовтня.

Apple повідомила, що на старті новинка буде доступна більш ніж у 70 країнах і регіонах. Ще 28 ринків отримають смартфон із 30 жовтня. України в переліку першої хвилі наразі немає.

До комплекту входять сам iPhone Duo та кабель USB-C. Зарядного адаптера Apple не додає.

Чим Apple хоче здивувати

Apple вийшла на ринок складаних смартфонів пізніше за конкурентів, але зробила ставку не лише на сам механізм складання. Компанія перебудувала iOS 27 під два екрани, додала Split View, нові сценарії для камери та підтримку Apple Pencil.

Саме поєднання апаратної конструкції та програмного забезпечення Apple робить Duo відмінним від звичайного iPhone. У складеному вигляді він залишається компактним смартфоном, а після розкриття дає значно більше простору для роботи, перегляду контенту та ігор.

Водночас за такий формат доведеться заплатити чималу суму. У США ціна стартує з $1 999, а перші українські пропозиції вже перевищили 110 тис. грн.

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До слова, під час презентації Apple представила не лише складаний iPhone. Компанія також показала нові навушники, які отримали функцію перекладу розмов у реальному часі.

Окремо Apple презентувала нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Флагманські смартфони отримали оновлені характеристики та відрізняються за ціною залежно від моделі й обсягу пам'яті.