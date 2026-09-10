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Буданов у Ризі обговорив з прем’єром Латвії військову взаємодію та енергетичну допомогу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Буданов у Ризі обговорив з прем’єром Латвії військову взаємодію та енергетичну допомогу

«Для нас важливо пришвидшити питання передачі енергетичного обладнання напередодні опалювального сезону»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов під час робочого візиту до Риги зустрівся з прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом. Серед головних тем – посилення військової взаємодії та розвиток співпраці між оборонними індустріями двох країн, а також передача Україні енергетичного обладнання напередодні опалювального сезону. Про це Буданов написав у своєму Telegram-каналі.

«Обговорили подальшу військову співпрацю між нашими країнами, розширення партнерства між оборонними індустріями, а також протидію російській агресії, яка вже давно вийшла за межі України», – повідомив Буданов.

Ще одним важливим питанням стала енергетична підтримка. Україна розраховує на якнайшвидшу передачу необхідного обладнання перед початком опалювального сезону.

«Для нас важливо пришвидшити питання передачі енергетичного обладнання напередодні опалювального сезону», – наголосив очільник ОП.

Окремо Буданов відзначив внесок Латвії у підтримку української енергетики та подякував прем’єр-міністру за послідовну допомогу Україні.

Зауважимо, що напередодні очільник Офісу президента провів у Ризі зустріч із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом.

Крім того, Кирило Буданов мав розмову з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, на якій сторони обговорили поточний процес досягнення міцного миру в Україні.

Теги: Україна Кирило Буданов Латвія

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