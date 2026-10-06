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Росіяни завдали ударів по Сумщині: є загиблий та дев'ятеро постраждалих

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни завдали ударів по Сумщині: є загиблий та дев'ятеро постраждалих
Російські атаки на Сумщину призвели до численних постраждалих
фото: Національна поліція України

Серед тих, кому знадобилася допомога медиків, – двоє маленьких хлопчиків, одному з яких лише два місяці

Російські війська атакували низку громад Сумської області. Внаслідок ворожих ударів загинув 49-річний чоловік, ще дев'ятеро людей отримали поранення та травми. Серед постраждалих є двоє маленьких дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Сумської області.

У Великописарівській громаді російський безпілотник завдав удару, внаслідок якого загинув 49-річний чоловік. У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранення отримав 44-річний чоловік.

Росіяни завдали ударів по Сумщині: є загиблий та дев'ятеро постраждалих фото 1
фото: Національна поліція України

Крім того, до медичного закладу звернулися люди, які постраждали внаслідок попередніх російських атак. Допомогу медиків отримали двоє хлопчиків віком два місяці та один рік, а також 52-річна жінка. Вони постраждали внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами 4 жовтня.

Росіяни завдали ударів по Сумщині: є загиблий та дев'ятеро постраждалих фото 2
фото: Національна поліція України

Також до медичного закладу звернувся 59-річний чоловік, який був травмований 2 жовтня внаслідок атаки російського безпілотника.

Медична допомога знадобилася і 65-річному чоловікові, який отримав травми 27 вересня внаслідок удару керованими авіаційними бомбами.

У Середино-Будській громаді російські війська здійснили мінометний обстріл. Поранення та травми отримали троє чоловіків віком 29, 41 та 49 років.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждали дві людини: 63-річного чоловіка у тяжкому стані доправили до лікарні, а 37-річній жінці медики надали допомогу на місці. Рятувальники також евакуювали трьох людей із дев'ятого поверху пошкодженого будинку.

Крім того, в Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника сталося загоряння на даху навчального закладу. Рятувальники ліквідували пожежу. За даними ДСНС, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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Теги: росія окупанти Сумщина

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