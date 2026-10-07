Південна Корея відповіла, чи допомагає Росії

Сеул заявив про дотримання санкцій проти Москви та почав перевірку інформації про поставки

Південна Корея заявила, що не допомагає Росії обходити санкції, та відреагувала на інформацію про постачання країні-агресору нафтопродуктів. Сеул наголосив, що дотримуються санкцій та експортного контролю щодо РФ, а також перевіряє конкретні торговельні операції. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву офісу президента Південної Кореї та Yonhap.

Представниця президента Південної Кореї Кан Ю Чжон заявила, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряд країни послідовно застосовує санкції та експортні обмеження щодо Росії у координації з міжнародною спільнотою.

За її словами, твердження про те, що Південна Корея допомогла Росії компенсувати наслідки втрати нафтопереробних потужностей, не відповідають дійсності. Сеул зазначив, що в оприлюднених даних про окремі торговельні операції не підтверджено ключову інформацію – зокрема сторони угод, походження товару та кінцевого покупця.

«Уряд наразі перевіряє факти та питання, пов’язані з експортним контролем через відповідні органи. Якщо буде виявлено проблеми, ми вживемо необхідних заходів», – заявила Кан Ю Чжон.

Водночас офіс президента Південної Кореї повідомив, що офіційна статистика торгівлі за період із серпня 2025 року до серпня 2026 року не фіксує експорту з країни до Росії дизельного пального, бензину чи авіаційного пального. Сеул також зазначив, що ці види пального нині не входять до переліку товарів, експорт яких до РФ підпадає під спеціальний контроль Південної Кореї.

Раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Росія могла отримати понад 176 тис. тонн нафтопродуктів із Південної Кореї у липні та серпні. За його словами, ці поставки допомогли Москві компенсувати дефіцит пального, який виник після ударів українських дронів по російських нафтопереробних підприємствах.

Власюк послався на розслідування The Guardian, автори якого проаналізували портові документи та дані відстеження суден. За інформацією видання, сім танкерів здійснили 14 рейсів із південнокорейських портів до російського Далекого Сходу. Частина суден, за даними журналістів, перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС.

Також варто нагадати, що Україна має власні дані про постачання Південною Кореєю пального до Росії. Корейська сторона підтвердила цей факт під час закритого дипломатичного спілкування, повідомив під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий