«Путін, щоб ти здох». У Києві пройшов концерт Вірки Сердючки (фото, відео)
Вірка Сердючка передасть всі кошти з концерту на підтримку постраждалих від війни регіонів
22 липня відбувся великий благодійний виступ Вірки Сердючки на головній сцені в Osocor Residence просто неба. Всі кошти з прибутку підуть на підтримку постраждалих регіонів.
Сердючка потішила глядачів улюбленими хітами.
Також була представлена нова інтерпретація відомої скандальної пісні Dancing Lasha tumbai, з якою Вірка Сердючка перемогла на «Євробаченні» у 2007 році.
Вєрка разом зі своєю «мамою» виголосили тост за перемогу України у війні з РФ. «Україна понад усе!» – сказала співачка і випила шампанське.
Сєрдючка зізналася, що любить вигадувати різні кричалки, і одну з них вона продекламувала, пританцьовуючи: «Путін, щоб ти здох!».
Глядачі підхопили кричалку і в унісон разом із артисткою повторювали її після кожної пісні.
View this post on Instagram
Нагадаємо, що раніше Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виступив перед військовослужбовцями та робітниками критичної інфраструктури. Артист разом із учасниками команди у камуфляжних куртках урочисто спустилися на концертний майданчик, обладнаний на платформі метро. Протягом виступу Сердючка танцювала, а наприкінці номер зірки прикрасили піротехнічними ефектами.
Данилко також підтримав заборону в Україні російської музики.
Артист Андрій Данилко записав першу за 20 років україномовну пісню. Причому у тексті є слова про окупований росіянами Крим.