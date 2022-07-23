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    Новини

    «Путін, щоб ти здох». У Києві пройшов концерт Вірки Сердючки (фото, відео)

    Вірка Сердючка зі своєю командою запалювали на сцені - «Путін, щоб ти здох». У Києві пройшов концерт Вірки Сердючки (фото, відео)
    Вірка Сердючка зі своєю командою запалювали на сцені
    фото: ТСН

    Вірка Сердючка передасть всі кошти з концерту на підтримку постраждалих від війни регіонів

    22 липня відбувся великий благодійний виступ Вірки Сердючки на головній сцені в Osocor Residence просто неба. Всі кошти з прибутку підуть на підтримку постраждалих регіонів.

    Сердючка потішила глядачів улюбленими хітами.

    Також була представлена нова інтерпретація відомої скандальної пісні Dancing Lasha tumbai, з якою Вірка Сердючка перемогла на «Євробаченні» у 2007 році.

    Вєрка разом зі своєю «мамою» виголосили тост за перемогу України у війні з РФ. «Україна понад усе!» – сказала співачка і випила шампанське.

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    «Путін, щоб ти здох». У Києві пройшов концерт Вірки Сердючки (фото, відео)
    «Путін, щоб ти здох». У Києві пройшов концерт Вірки Сердючки (фото, відео)
    «Путін, щоб ти здох». У Києві пройшов концерт Вірки Сердючки (фото, відео)
    фото: ТСН

    Сєрдючка зізналася, що любить вигадувати різні кричалки, і одну з них вона продекламувала, пританцьовуючи: «Путін, щоб ти здох!».

    Глядачі підхопили кричалку і в унісон разом із артисткою повторювали її після кожної пісні.

    Нагадаємо, що раніше Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виступив перед військовослужбовцями та робітниками критичної інфраструктури. Артист разом із учасниками команди у камуфляжних куртках урочисто спустилися на концертний майданчик, обладнаний на платформі метро. Протягом виступу Сердючка танцювала, а наприкінці номер зірки прикрасили піротехнічними ефектами.

    Данилко також підтримав заборону в Україні російської музики.

    Артист Андрій Данилко записав першу за 20 років україномовну пісню. Причому у тексті є слова про окупований росіянами Крим.

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    Теги: росія Київ війна артист концерт Андрій Данилко
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    «Путін, щоб ти здох». У Києві пройшов концерт Вірки Сердючки (фото, відео)