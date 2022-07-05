  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Оточення Путіна два роки перебуває на карантині – ВВС
рус
    Політика

    Оточення Путіна два роки перебуває на карантині – ВВС

    Через фобії диктатора персонал без кінця на ізоляції - Оточення Путіна два роки перебуває на карантині – ВВС
    Через фобії диктатора персонал без кінця на ізоляції
    фото: lenta.ru

    Охочі зустрітися з главою Кремля здають тести на грип, стафілокок та глисти

    Оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами. Про це повідомляє ВВС.

    Незважаючи на чотири щеплення від коронавірусу, ослаблення пандемії та повномасштабне вторгнення в Україну, проходження карантину було збережено для тих, хто безпосередньо контактує з Путіним.

    В ізоляції регулярно сидять пілоти та медики Путіна, а для того, щоб потрапити до карантину, потрібно за дві доби здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу. Під час карантину людям доводиться протягом 12 діб чотири рази здавати ПЛР-тест, а на дванадцятий день знову кров на антитіла.

    Якщо у людини не виявлялися антитіла, які свідчать про те, що вона хворіє, то вона після 14 днів ізоляції отримувала допуск «у чисту зону» для зустрічі з Путіним.

    З 2021 року окрім тесту на коронавірус охочі зустрітися з Путіним здають тести на грип, стафілокок та глисти. Пілоти російських урядових літаків щомісяця здавали до 2 тис. термінових ПЛР-тестів і до 600 тестів на антитіла.

    Нагадаємо, днями Путін не дозволив своїм слугам зняти ковідні маски.

    Володимир Путін після початку пандемії коронавірусу намагається якомога сильніше дистанціюватися навіть від найближчого оточення. Так, навіть з міністрами Лавровим і Шойгу хазяїн Кремля зустрічався за довжелезним столом, відстань між президентом Росії та членами уряду складала кілька метрів.

    Так само відсунувся Путін і від президента Франції Емманюеля Макрона, який прилітав до Росії у лютому.

    На Каспійському саміті у Ашгабаті, куди прилетів Володимир Путін 29 червня, учасники заходу були розміщені за путінським принципом – на максимальній віддаленості один від одного.

    Крім того, президента Росії навіть не зустрічали в аеропорту Ашгабата, хоча усіх інших учасників саміту вшанували за протоколом.

    Додамо, що, згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна путін Україна грип щеплення окупація час коронавірус #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оточення Путіна два роки перебуває на карантині – ВВС