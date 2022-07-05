Оточення Путіна два роки перебуває на карантині – ВВС

Охочі зустрітися з главою Кремля здають тести на грип, стафілокок та глисти

Оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами. Про це повідомляє ВВС.

Незважаючи на чотири щеплення від коронавірусу, ослаблення пандемії та повномасштабне вторгнення в Україну, проходження карантину було збережено для тих, хто безпосередньо контактує з Путіним.

В ізоляції регулярно сидять пілоти та медики Путіна, а для того, щоб потрапити до карантину, потрібно за дві доби здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу. Під час карантину людям доводиться протягом 12 діб чотири рази здавати ПЛР-тест, а на дванадцятий день знову кров на антитіла.

Якщо у людини не виявлялися антитіла, які свідчать про те, що вона хворіє, то вона після 14 днів ізоляції отримувала допуск «у чисту зону» для зустрічі з Путіним.

З 2021 року окрім тесту на коронавірус охочі зустрітися з Путіним здають тести на грип, стафілокок та глисти. Пілоти російських урядових літаків щомісяця здавали до 2 тис. термінових ПЛР-тестів і до 600 тестів на антитіла.

Нагадаємо, днями Путін не дозволив своїм слугам зняти ковідні маски.

Володимир Путін після початку пандемії коронавірусу намагається якомога сильніше дистанціюватися навіть від найближчого оточення. Так, навіть з міністрами Лавровим і Шойгу хазяїн Кремля зустрічався за довжелезним столом, відстань між президентом Росії та членами уряду складала кілька метрів.

Так само відсунувся Путін і від президента Франції Емманюеля Макрона, який прилітав до Росії у лютому.

На Каспійському саміті у Ашгабаті, куди прилетів Володимир Путін 29 червня, учасники заходу були розміщені за путінським принципом – на максимальній віддаленості один від одного.

Крім того, президента Росії навіть не зустрічали в аеропорту Ашгабата, хоча усіх інших учасників саміту вшанували за протоколом.

Додамо, що, згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.

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