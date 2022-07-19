  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Путін в Ірані. Охоронці підтирають за диктатором ручку авто (відео)
рус
    Політика

    Путін в Ірані. Охоронці підтирають за диктатором ручку авто (відео)

    Путін у Ірані уже не дотримується звичної для нього соціальної дистанції - Путін в Ірані. Охоронці підтирають за диктатором ручку авто (відео)
    Путін у Ірані уже не дотримується звичної для нього соціальної дистанції
    фото: скріншот із відео

    Російський диктатор прибув сьогодні з візитом до Ірану

    Президент Росії Володимир Путін сьогодні, 19 липня, прибув до Ірану. Після виходу з літака російський диктатор не дотримувався звичної соціальної дистанції у десяток метрів, однак деякі заходи безпеки все ж були збережені.

    Як видно з відео, Путін не тисне руку членам делегації, яка зустрічала його в аеропорту. Також видно, що після того, як російський диктатор сів до авто, охоронець ретельно протер ручку дверей.

    Як відомо, президент Росії Володимир Путін 19 липня відвідує Іран з візитом для обговорення ситуації в Сирії та питання українського зерна. Очікується, що в Ірані він проведе зустріч із президентом країни Ібрагімом Райсі та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Як заявили у Кремлі, цю зустріч буде присвячено «спільним крокам із метою встановлення міцного миру та стабільності в Сирії».

    Путін також обговорить з Ердоганом питання вивезення зерна з українських портів, заблокованих через напад РФ. 13 липня переговори на цю тему відбулися у Стамбулі. Як повідомила раніше турецька сторона, на саміті в Тегерані буде йтися про «поточні події в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями, такими як Робітнича партія Курдистану та ІДІЛ, зусилля щодо політичного врегулювання, гуманітарної ситуації та добровільного повернення сирійців у країну».

    Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами. Попри чотири щеплення від коронавірусу, ослаблення пандемії та повномасштабне вторгнення в Україну, проходження карантину було збережено для тих, хто безпосередньо контактує з Путіним. Також люди, які оточують Путіна, змушені постійно здавати аналізи на коронавірус та інші інфекції.

    Володимир Путін після початку пандемії коронавірусу намагається якомога сильніше дистанціюватися навіть від найближчого оточення. Так, навіть з міністрами Лавровим і Шойгу хазяїн Кремля зустрічався за довжелезним столом, відстань між президентом Росії та членами уряду складала кілька метрів. Так само відсунувся Путін і від президента Франції Емманюеля Макрона, який прилітав до Росії у лютому.

    На Каспійському саміті у Ашгабаті, куди прилетів Володимир Путін 29 червня, учасники заходу були розміщені за путінським принципом – на максимальній віддаленості один від одного.

    Крім того, президента Росії навіть не зустрічали в аеропорту Ашгабата, хоча усіх інших учасників саміту вшанували за протоколом.

    Додамо, що, згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.

    Читайте також:
    Теги: росія Іран путін #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін в Ірані. Охоронці підтирають за диктатором ручку авто (відео)