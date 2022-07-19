Путін в Ірані. Охоронці підтирають за диктатором ручку авто (відео)

Російський диктатор прибув сьогодні з візитом до Ірану

Президент Росії Володимир Путін сьогодні, 19 липня, прибув до Ірану. Після виходу з літака російський диктатор не дотримувався звичної соціальної дистанції у десяток метрів, однак деякі заходи безпеки все ж були збережені.

Як видно з відео, Путін не тисне руку членам делегації, яка зустрічала його в аеропорту. Також видно, що після того, як російський диктатор сів до авто, охоронець ретельно протер ручку дверей.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін 19 липня відвідує Іран з візитом для обговорення ситуації в Сирії та питання українського зерна. Очікується, що в Ірані він проведе зустріч із президентом країни Ібрагімом Райсі та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Як заявили у Кремлі, цю зустріч буде присвячено «спільним крокам із метою встановлення міцного миру та стабільності в Сирії».

Путін також обговорить з Ердоганом питання вивезення зерна з українських портів, заблокованих через напад РФ. 13 липня переговори на цю тему відбулися у Стамбулі. Як повідомила раніше турецька сторона, на саміті в Тегерані буде йтися про «поточні події в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями, такими як Робітнича партія Курдистану та ІДІЛ, зусилля щодо політичного врегулювання, гуманітарної ситуації та добровільного повернення сирійців у країну».

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами. Попри чотири щеплення від коронавірусу, ослаблення пандемії та повномасштабне вторгнення в Україну, проходження карантину було збережено для тих, хто безпосередньо контактує з Путіним. Також люди, які оточують Путіна, змушені постійно здавати аналізи на коронавірус та інші інфекції.

Володимир Путін після початку пандемії коронавірусу намагається якомога сильніше дистанціюватися навіть від найближчого оточення. Так, навіть з міністрами Лавровим і Шойгу хазяїн Кремля зустрічався за довжелезним столом, відстань між президентом Росії та членами уряду складала кілька метрів. Так само відсунувся Путін і від президента Франції Емманюеля Макрона, який прилітав до Росії у лютому.

На Каспійському саміті у Ашгабаті, куди прилетів Володимир Путін 29 червня, учасники заходу були розміщені за путінським принципом – на максимальній віддаленості один від одного.

Крім того, президента Росії навіть не зустрічали в аеропорту Ашгабата, хоча усіх інших учасників саміту вшанували за протоколом.

Додамо, що, згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.

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