Путін вважає, що у світі домінує «золотий мільярд», який ділить людей класи

Російські холуї, очманілі від грошей, і холопи, зачумлені від низького рівня життя, так до кінця ще й не зрозуміли, що сталося

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Внутренне пригвожденный к прошлому и войне Путин решил поговорить о мировой геополитике, и описал ее выражением «золотой миллиард».

Что, мол, «золотой миллиард» доминирует в мире, навязывая правила поведения и разделяя людей на первый и второй классы.

Такое чисто внутрироссийское заявление в стиле «бормотания» (по смыслу), чтобы оправдать войну. Поиск и происки врагов, и все такое. В мире же, скорее всего, и не понимают даже, что такое «золотой миллиард».

Такая трактовка мировой политики и процессов – из разряда теорий заговора. Причем, что самое парадоксальное. Что самую громкую теорию заговора – доктрину Даллеса (в трактовке РФ это план действий США против СССР, составленный во время холодной войны и заключавшийся в скрытом моральном разложении населения СССР) – в итоге, реализовывает сам Кремль. Целью этого плана (авторство которого приписывается главе ЦРУ в 1953-1961 годах Даллесу) якобы «являлось уничтожение СССР методами пропаганды, нацеленной на разобщение национальностей и социальных групп, потерю традиций, нравственных ценностей, моральное разложение населения». Вот к этому всему, в итоге, и приведут действия самой российской власти. Разве нет?

А что касается «золотого миллиарда» и разделения на классы, то классификация «барин-холуй-холоп» – не внешняя, а внутренняя. Не привнесенная извне, а исконно русская. В РФ – целая пропасть между «гетто бедняков» (регионами/городами, где все ещё есть бараки) и вертикалью власти с кейнсиантски высокими доходами.

Другое дело, что холуи, очумевшие от бабла, и холопы, зачумленные от низкого уровня жизни, одинаково так до конца еще и не поняли, что произошло.

«Глубинный народ» еще не скоро прозреет. А вот элиты, типа элиты, видимо, уже в стадии «прихода в себя». Они так долго не придавали значения словам, упаковывая их в пропаганду словно апельсины в папиросную бумагу, что эти апельсины, в итоге, оказались наколотыми для самой РФ.

Я сознательно употребляю такой буржуа-оборот, как «апельсины в папиросной бумаге». Чтобы показать, что жизнь у типа элит, была богатой и безмятежной (Москва-2013 – пик зажиточности). Но, видимо, аж настолько безмятежной, что они решили начать искать «нацистов» по всему миру. Четыре точки (по Лукашенко) – на свою пятую.

Джерело: блог Олесі Яхно

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