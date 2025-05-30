Politico підрахувало, скільки разів Трамп обіцяв рішення «за два тижні»

«Щодо Путіна, рішення Трампа часто приймається «за два тижні»», – пише Politico

Президент США Дональд Трамп встановив двотижневий термін для російського диктатора Путіна для досягнення прогресу в переговорах щодо припинення вогню. Politico підрахувало, як часто Трамп обіцяв рішення «за два тижні», передає «Главком».



«Президент Дональд Трамп дав президенту Росії Володимиру Путіну термін у «два тижні». Знову», – йдеться у повідомленні.

28 травня на запитання, чи вірить американський лідер у те, що Путін справді хоче припинити війну в Україні, Трамп відповів, що він все ще обмірковує це питання, пообіцявши прийняти рішення найближчим часом. «Я дам вам знати приблизно через два тижні», – сказав Трамп.

«Це був той рідкісний випадок, коли добре знайоме ухилення політика від гострого було досить вражаючим – адже, коли справа доходить до рішення щодо Путіна, Трамп вже понад два місяці надає той самий графік «два тижні». Роблячи так, він уникає усвідомлення реальності того, що йому не вдалося швидко покласти край війні в Україні, як він обіцяв зробити під час тогорічної кампанії», – пише видання.

Politico пише, що Трамп уже кілька місяців натякає, що переломний момент настане лише за два тижні. Видання підрахувало, скільки ж разів Трамп давав термін два тижні на запитання, що стосувались російсько-української війни та Путіна особисто.

Першу заяву про «два тижні» Трамп видав 24 квітня, коли ухилився від запитання щодо продовження допомоги Україні, сказавши журналісту, що вони можуть «запитати це через два тижні».

Вже через три дні, 27 квітня, Трампа запитали, чи довіряє він Путіну, він відповів: «Ми повідомимо вам приблизно через два тижні».

Більш ніж через два тижні після цього, коли на борту президентського літака Air Force One його запитали, чи вже вирішив він, чи Путін насправді маніпулює ним або намагається тягнути час, Трамп відповів: «Я дам вам знати через тиждень».

А 19 травня, коли його запитали, чи робить Україна достатньо для успіху переговорів під керівництвом Трампа, він знову не визначився. «Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні так, ні ні», – сказав він.

Як пише NBC News, американський лідер додав лише «завуальовані погрози щодо наслідків для Москви, якщо він не буде задоволений».

Видання пише, що ці дружні стосунки між Трампом і Путіним не призвели до обіцяного припинення вогню, а навпаки, додали сміливості Кремлю. Високопосадовці США посилюють тиск на Трампа, щоб той розглянув жорсткіші заходи проти Росії.