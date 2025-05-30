NBC: Трамп здатен зупинити Путіна, але є нюанс

Експерти кажуть, що Трамп має значний вплив на Росію, якщо вирішить його використати

Президент США Дональд Трамп встановив двотижневий термін для російського диктатора Путіна для досягнення прогресу в переговорах щодо припинення вогню.

Як пише NBC News, американський лідер додав лише «завуальовані погрози щодо наслідків для Москви, якщо він не буде задоволений», пише «Главком».

Зазначається, що Трамп та Путін давно підтримують публічні стосунки, але останнім часом напруженість між ними зросла. Це відбувається, ймовірно, через те, що Трамп не зміг за час свого перебування у кріслі Овального кабінету змусити Путіна до припинення вогню.

Хоча неодноразово заявляв, що має з Путіним добрі стосунки та ще нещодавно заявляв, що вірить російському диктатору. Трамп мав на меті якнайшвидше закінчити російсько-українську війну і мав, ймовірно, використати в цьому свій вплив на Путіна.

Разом з ним днями господар Білого дому заявив, що «Путін збожеволів», реагуючи на останні масовані атаки РФ проти України.

NBC News наводить слова експерта, який зазначив: «Проблема полягає в тому, що правдоподібні терміни досягнення реального припинення вогню є трохи довшими, ніж два тижні чи два місяці».

За його словами, це через відсутність регулярного формату переговорів. Та додав, що також немає чіткої картини того, чи може цей термін призвести до якихось серйозних результатів.

«Президент розглядає це як щось, що можна і потрібно негайно завершити та вирішити, і це просто не той шлях, яким закінчиться ця війна», – сказав він.

Видання пише, що ці дружні стосунки між Трампом і Путіним не призвели до обіцяного припинення вогню, а навпаки, додали сміливості Кремлю. Високопосадовці США посилюють тиск на Трампа, щоб той розглянув жорсткіші заходи проти Росії.

«Серед них – запровадження нових санкцій проти Москви, які Трамп заявив у неділю, що «обов’язково» розгляне, перш ніж у середу сам собі суперечити, сказавши: «Я не хочу цим все зіпсувати»», – пише видання.

Експерти кажуть, що Трамп все ще може сильно натиснути на Росію, якщо захоче. Наприклад, внести всі судна «тіньового флоту» до чорного списку, ввести санкції проти країн, які купують російську нафту, або навіть повністю заблокувати фінансові операції Росії у США.

Американський дипломат зазначив, що це викличе сумніви щодо того, як довго Москва зможе продовжувати вести дороговартісну війну в Україні.

«Росії буде важко продовжувати війну в таких темпах, як тільки її валютні резерви вичерпаються, що, ймовірно, і станеться», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за потреби може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і главою України Володимиром Зеленським.