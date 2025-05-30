Головна Світ Політика
search button user button menu button

NBC: Трамп здатен зупинити Путіна, але є нюанс

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
NBC: Трамп здатен зупинити Путіна, але є нюанс
фото: ТАСС

Експерти кажуть, що Трамп має значний вплив на Росію, якщо вирішить його використати

Президент США Дональд Трамп встановив двотижневий термін для російського диктатора Путіна для досягнення прогресу в переговорах щодо припинення вогню.

Як пише NBC News, американський лідер додав лише «завуальовані погрози щодо наслідків для Москви, якщо він не буде задоволений», пише «Главком».

Зазначається, що Трамп та Путін давно підтримують публічні стосунки, але останнім часом напруженість між ними зросла. Це відбувається, ймовірно, через те, що Трамп не зміг за час свого перебування у кріслі Овального кабінету змусити Путіна до припинення вогню.

Хоча неодноразово заявляв, що має з Путіним добрі стосунки та ще нещодавно заявляв, що вірить російському диктатору. Трамп мав на меті якнайшвидше закінчити російсько-українську війну і мав, ймовірно, використати в цьому свій вплив на Путіна.

Разом з ним днями господар Білого дому заявив, що «Путін збожеволів», реагуючи на останні масовані атаки РФ проти України.

NBC News наводить слова експерта, який зазначив: «Проблема полягає в тому, що правдоподібні терміни досягнення реального припинення вогню є трохи довшими, ніж два тижні чи два місяці».

За його словами, це через відсутність регулярного формату переговорів. Та додав, що також немає чіткої картини того, чи може цей термін призвести до якихось серйозних результатів.

«Президент розглядає це як щось, що можна і потрібно негайно завершити та вирішити, і це просто не той шлях, яким закінчиться ця війна», – сказав він.

Видання пише, що ці дружні стосунки між Трампом і Путіним не призвели до обіцяного припинення вогню, а навпаки, додали сміливості Кремлю. Високопосадовці США посилюють тиск на Трампа, щоб той розглянув жорсткіші заходи проти Росії.

«Серед них – запровадження нових санкцій проти Москви, які Трамп заявив у неділю, що «обов’язково» розгляне, перш ніж у середу сам собі суперечити, сказавши: «Я не хочу цим все зіпсувати»», – пише видання.

Експерти кажуть, що Трамп все ще може сильно натиснути на Росію, якщо захоче. Наприклад, внести всі судна «тіньового флоту» до чорного списку, ввести санкції проти країн, які купують російську нафту, або навіть повністю заблокувати фінансові операції Росії у США.

Американський дипломат зазначив, що це викличе сумніви щодо того, як довго Москва зможе продовжувати вести дороговартісну війну в Україні.

«Росії буде важко продовжувати війну в таких темпах, як тільки її валютні резерви вичерпаються, що, ймовірно, і станеться», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за потреби може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і главою України Володимиром Зеленським. 

Читайте також:

Теги: економіка санкції путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не хоче закінчувати війну
Путін не втомився від війни – він без неї не виживе
19 травня, 15:04
Міллер є одним з найбільш відданих і давніх помічників президента США
Трамп розповів, кого хоче бачити на посаді радника з нацбезпеки
5 травня, 10:06
Ердоган оптимістично налаштований щодо миру в Україні
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
1 травня, 13:15
Сьогодні, 19 травня має відбутись телефонна розмова Трампа з Путіним, а згодом Трамп подзвонить Зеленському
ISW: Кремль перед розмовою з Трампом реанімував старе інтерв'ю Путіна про «логічне завершення» війни
19 травня, 05:17
Луїс Інасіу Лула да Сілва пообіцяв, що спробує поговорити з Путіним
Президент Бразилії спробує переконати Путіна на зустріч із Зеленським
14 травня, 09:59
14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії
Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти РФ разом із США
19 травня, 16:12
Зеленський подякував Британії за підтримку
Зеленський зідзвонився зі Стармером: говорили про санкції проти РФ
20 травня, 22:20
США роблять ставку на «золоті карти» від Трампа
США розпочнуть реалізацію програми золотої карти: що вона дає мігрантам
23 травня, 16:59
«З дитинства за «Зеніт»!», – підписав фото Роман Ротенберг
Підсанкційний російський олігарх опублікував фото з футболістом-зрадником Тимощуком
28 травня, 08:20

Політика

США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
Речниця Білого дому відповіла, чи візьмуть участь Штати у стамбульських переговорах
Речниця Білого дому відповіла, чи візьмуть участь Штати у стамбульських переговорах
Вучич поклявся перед Путіним, що нічим не допомагав Україні
Вучич поклявся перед Путіним, що нічим не допомагав Україні
Білий дім заявив, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі
Білий дім заявив, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі
Захарова назвала склад російської делегації для наступних переговорів
Захарова назвала склад російської делегації для наступних переговорів
Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає Україну та Росію
Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає Україну та Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 травня 2025
41K
Кремль відповів на вимогу Сибіги передати «меморандум» про перемир'я
29K
Блискавка влучила у будинок на Оболоні (відео)
22K
Катування військових. Завершено досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади
17K
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua