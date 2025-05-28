Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським
Американський лідер пригрозив Путін «реагувати інакше», якщо не буде укладено мирну угоду
скріншот з відео

Президент США: «Я не можу сказати, чи хоче Путін припинити війну. Через два тижні скажу, чи обманює він нас»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за потреби може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і главою України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Трамп висловив думку, що Путін не хоче закінчувати війну проти України, граючись з вогнем. За словами президента США, за декілька тижнів стане відомо, чи хоче російський диктатор «нас обдурити».

«І якщо так, то ми будемо реагувати трохи інакше. Але це займе близько півтора-двох тижнів. У нас є пан Віткофф, який зараз робить феноменальну роботу і дуже сильно з ними працює. Здається, вони хочуть щось зробити. Але поки документ не підписаний, я не можу вам сказати», – сказав він.

Крім того, президент США заявив, що «дуже розчарований» масованими обстрілами України з боку Росії. Як зазначив президент США, він не запровадив санкції проти Росії, оскільки «не хоче зіпсувати» потенційну мирну угоду.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, голова переговорної групи Володимир Мединський заявив, що зателефонував очільнику Міністерства оборони України Рустему Умєрову. Під час розмови соратник Путіна нібито запропонував дату та місце зустрічі для обміну так званими меморандумами. Згодом міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий меморандум із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак, за його словами, ці обіцянки досі не реалізовані.

Також Володимир Зеленський стверджував, що Росія пропонує провести переговори щодо завершення війни в Україні на території Білорусі. Водночас глава держави назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського можлива, але має стати підсумком конкретних домовленостей.

Як повідомлялося, США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного документа від Російської Федерації.

Читайте також:

Теги: путін переговори Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Усик наголосив, що українські території у жодному разі не треба віддавати РФ
Усик звернувся до Трампа та порадив йому «відкрити очі»
30 квiтня, 06:21
Близько 40% іграшок Mattel виробляються в Китаї, на які адміністрація Трампа запровадила 145% тарифи
Ляльки Барбі стали жертвою тарифів Трампа
6 травня, 11:54
Зеленський: «Я буду 15-го травня в Туреччині, готовий до зустрічі з Путіним»
Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини
13 травня, 16:53
Дональд Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня
Трамп придумав, як виправдати відсутність Путіна на перемовинах у Туреччині
15 травня, 11:07
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Наступний – Путін
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Наступний – Путін
19 травня, 17:43
За словами глави нашої держави, влада активно працює над переговорами з росіянами
Президент про майбутні переговори з РФ: Працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше
22 травня, 19:47
Очільник МЗС Росії: «Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів. Ну, трошки це неелегантно, я б сказав»
Лавров вигадав, чому Ватикан не підійде для мирних переговорів
23 травня, 14:31
Зеленський: Я думаю, що одна зустріч точно буде технічна. Ми готові зустрічатись на рівні лідерів
Зустріч тет-а-тет? Зеленський передав черговий сигнал Путіну
Сьогодні, 15:40
Стів Віткофф і його син на національному з'їзді Республіканської партії в липні минулого року
Син Віткоффа є співзасновником криптовалютної компанії родини Трампа
24 травня, 06:59

Політика

Трамп готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським
Трамп готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським
Лавров назвав дату і місце наступних мирних переговорів
Лавров назвав дату і місце наступних мирних переговорів
Помічник Путіна запропонував Україні дату і місце для обміну «меморандумами»
Помічник Путіна запропонував Україні дату і місце для обміну «меморандумами»
Росія створила інструкції для катування українських військовополонених
Росія створила інструкції для катування українських військовополонених
Нетаньягу підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС
Нетаньягу підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС
Генштаб повідомив деталі ураження російських оборонних підприємств
Генштаб повідомив деталі ураження російських оборонних підприємств

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
108K
Президент повідомив гарні новини з фронту
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
25K
Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського і Путіна
24K
Портнова вбили, але його справа живе. Хто і чому блокує створення військових судів?
22K
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua