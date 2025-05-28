Трамп готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським

Президент США: «Я не можу сказати, чи хоче Путін припинити війну. Через два тижні скажу, чи обманює він нас»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за потреби може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і главою України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Трамп висловив думку, що Путін не хоче закінчувати війну проти України, граючись з вогнем. За словами президента США, за декілька тижнів стане відомо, чи хоче російський диктатор «нас обдурити».

«І якщо так, то ми будемо реагувати трохи інакше. Але це займе близько півтора-двох тижнів. У нас є пан Віткофф, який зараз робить феноменальну роботу і дуже сильно з ними працює. Здається, вони хочуть щось зробити. Але поки документ не підписаний, я не можу вам сказати», – сказав він.

Крім того, президент США заявив, що «дуже розчарований» масованими обстрілами України з боку Росії. Як зазначив президент США, він не запровадив санкції проти Росії, оскільки «не хоче зіпсувати» потенційну мирну угоду.

Нагадаємо, голова переговорної групи Володимир Мединський заявив, що зателефонував очільнику Міністерства оборони України Рустему Умєрову. Під час розмови соратник Путіна нібито запропонував дату та місце зустрічі для обміну так званими меморандумами. Згодом міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий меморандум із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак, за його словами, ці обіцянки досі не реалізовані.

Також Володимир Зеленський стверджував, що Росія пропонує провести переговори щодо завершення війни в Україні на території Білорусі. Водночас глава держави назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського можлива, але має стати підсумком конкретних домовленостей.

Як повідомлялося, США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного документа від Російської Федерації.