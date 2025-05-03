Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
Дмитро Пєсков заявив, що Росія прагне «деескалації ситуації у святкові дні» і чекає цього від України
фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков заявив, що Москва все ще чекає від України «остаточних дій», направлених на деескалацію у святкові дні

Кремль бурхливо відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські пропагандистські медіа.

Так, речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія прагне «деескалації ситуації у святкові дні» і чекає цього від України.

Із його слів, перемир’я від 7 до 10 травня на честь «Дня перемоги», «є перевіркою готовності української сторони шукати рішення для досягнення миру».

Тим часом, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала президента України Володимира Зеленського зрадником.

«Те, що в Зеленського немає нічого святого, ми давно знаємо: власного діда-ветерана зрадив і народ обдурив», – заявила Захарова.

Також вона додала, що президент України «пробив дно», оскільки він нібито фізично погрожує ветеранам, які братимуть участь в урочистостях з нагоди Дня перемоги в Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою. Водночас президент наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

Як відомо, напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». 

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією.

Читайте також:

Теги: росія путін Володимир Зеленський Україна Дмитро Пєсков перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Розділити Україну як Берлін після 1945»: як Росія нав'язує США свій наратив про війну
«Розділити Україну як Берлін після 1945»: як Росія нав'язує США свій наратив про війну
13 квiтня, 12:01
У Путіна з’явився потужний конкурент
Митна війна Трампа явила для Кремля несподіване відкриття
4 квiтня, 18:11
Путін обрав тактику «щирого» прагнення миру. Як довго буде вірити Трамп?
У Кремлі теж хочуть, щоб у Трампа урвався терпець
29 квiтня, 20:30
Ультиматум Росії
Ультиматум Росії
28 квiтня, 20:07
20 квітня – День вдячності волонтерам
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 квiтня, 00:29
Головні новини ночі проти 6 квітня
Ракетна атака на Київ, протести проти Трампа в США: головне за ніч
6 квiтня, 08:24
Лідери підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні
Зеленський і Стармер обговорили в Римі необхідні кроки для припинення вогню
26 квiтня, 18:34
Зеленський та Макрон обговорили подальші зусилля задля встановлення миру
Макрон після зустрічі із Зеленським звернувся до Путіна
26 квiтня, 18:56
Тихонов зробив людиноненависницьку заяву щодо України
Чотириразовий олімпійський чемпіон заявив, що хоче «зробити Хіросіму» з частини України
26 квiтня, 18:51

Події в Україні

В Україну суне негода, рятувальники попереджають про небезпеку
В Україну суне негода, рятувальники попереджають про небезпеку
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
Зеленський придумав покарання для нардепів, які не проголосують за угоду про надра
Зеленський придумав покарання для нардепів, які не проголосують за угоду про надра
Росіяни масовано атакували селище на Харківщині: є постраждалі, згоріли магазини
Росіяни масовано атакували селище на Харківщині: є постраждалі, згоріли магазини
На Дніпропетровщині діти принесли додому частину дрона: двоє людей у лікарні
На Дніпропетровщині діти принесли додому частину дрона: двоє людей у лікарні
Росіяни застосували термобаричні боєприпаси під час дронової атаки на Харків
Росіяни застосували термобаричні боєприпаси під час дронової атаки на Харків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2025
20K
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Тернопільська ОВА визнала провал
12K
125 років з дня народження видатного актора Миколи Яковченка: цікаві факти із життя
11K
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
8841
Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 06:07
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua