Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня

Дмитро Пєсков заявив, що Росія прагне «деескалації ситуації у святкові дні» і чекає цього від України

Дмитро Пєсков заявив, що Москва все ще чекає від України «остаточних дій», направлених на деескалацію у святкові дні

Кремль бурхливо відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські пропагандистські медіа.

Так, речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія прагне «деескалації ситуації у святкові дні» і чекає цього від України.

Із його слів, перемир’я від 7 до 10 травня на честь «Дня перемоги», «є перевіркою готовності української сторони шукати рішення для досягнення миру».

Тим часом, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала президента України Володимира Зеленського зрадником.

«Те, що в Зеленського немає нічого святого, ми давно знаємо: власного діда-ветерана зрадив і народ обдурив», – заявила Захарова.

Також вона додала, що президент України «пробив дно», оскільки він нібито фізично погрожує ветеранам, які братимуть участь в урочистостях з нагоди Дня перемоги в Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою. Водночас президент наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

Як відомо, напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією.