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Світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо припинення вогню – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо припинення вогню – Зеленський
Президент України: «Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами глави нашої держави, Росії в будь-якому випадку доведеться закінчувати війну

Російські війська продовжують обстріли та штурмові дії на фронті. Кремль досі нічого не відповів на численні пропозиції припинити вогонь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

«Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства», – каже він.

За словами Зеленського, Україна не хотіла цієї війни жодної секунди – від її початку. «Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку, ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру, разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала», – наголосив президент.

Як відомо, Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним: президент України погодився на проведення переговорів із РФ.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

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Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

На цей час, як відомо, Російська Федерація ігнорує пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.

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Теги: Володимир Зеленський переговори перемир'я

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