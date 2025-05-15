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Зустріч Зеленського та Ердогана у Анкарі: про що говорять лідери

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Зустріч Зеленського та Ердогана у Анкарі: про що говорять лідери
фото із відкритих джерел

Президент Зеленський подякував своєму колезі Ердогану

Зустріч президента Реджепа Таїпа Ердогана з президентом України Зеленським у Президентському комплексі у Анкарі розпочалася. Про це пише «Главком» із посиларнням на видання Hurriyet.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Реджепу Таїпу Ердогану за організацію переговорів. «Перш за все, я хотів би подякувати президенту Ердогану за організацію зустрічі для прямих переговорів», – сказав Заленський. 

Зеленський заявив, що коли вони «отримали сигнал» про те, що відбудуться прямі переговори щодо припинення війни між Росією та Україною, вони одразу ж схвалили це з української сторони, і саме тому вони сьогодні приїхали до Анкари.

«Що стосується частини переговорів на високому рівні, ми розпочнемо переговори із зустрічі з президентом Ердоганом. Ми також підтримуємо контакт з американською стороною. Я думаю, що вони також будуть у Туреччині на високому рівні»», – сказав український лідер.

Як фіксує Сlash Report на фото у соцмережі Х, у переговорах з турецькою стороною, окрім Зеленського, братимуть участь очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Президент та делегація із України перебувають у Анкарі
Президент та делегація із України перебувають у Анкарі

Директор з комунікацій Фахреттін Алтун зробив таку заяву щодо зустрічі президента Ердогана та Зеленського: «Наш президент, пан Реджеп Таїп Ердоган, обговорить усі аспекти останніх подій у контексті російсько-української війни з президентом України паном Володимиром Зеленським, який сьогодні перебуватиме з робочим візитом у нашій країні. Під час двосторонніх та міжделегаційних зустрічей, що відбудуться в рамках візиту, наш президент наголосить на підході нашої країни до припинення вогню та негайного початку мирних переговорів. Під час зустрічей також відбудеться обмін думками з питань, які є важливими в нашому двосторонньому порядку денному».

Про перемовини у Стамбулі

Зеленський також повідомив, що Україна прибула на переговори з делегацією високого рівня, до складу якої входили міністр закордонних справ, посадовці. Зеленський в аеропорту заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський». «Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

Москву на переговорах Росії та України в Стамбулі представляє делегація недостатньо високого рівня, заявив генсек НАТО Марк Рютте. «Росія відправила делегацію низького рівня», – сказав Рютте на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС НАТО в Анталії.

Прямі російсько-українські переговори заплановано у Стамбулі в четвер, проте вони досі не стартували.

За повідомленням росЗМІ, російську делегацію на переговорах в Стамбулі очолює помічник президента РФ Володимир Мединський, який уже керував групою російських переговірників у Стамбулі навесні 2022 року.

Як пише видання Milliyet, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву щодо мирних переговорів у Стамбулі на саміті НАТО в Анталії.

Як зазначає CNN, запланованої зустрічі між Україною та РФ у Туреччині поки немає. Співрозмовник CNN у міністерстві надав інформацію щодо того, які міжнародні представники та де перебувають у Туреччині: «технічна» російська делегація перебуває в Стамбулі; деякі американські урядовці перебувають у Стамбулі; президент України Володимир Зеленський перебуває в Анкарі і та проводить зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом; в Анталії триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

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Теги: Марк Рютте соцмережі обмін Рустем Умєров Андрій Сибіга переговори Андрій Єрмак президент Володимир Зеленський Реджеп Таїп Ердоган Туреччина Анкара

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