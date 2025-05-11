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Макрон пояснив, чому переговори з росіянами неможливі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Макрон пояснив, чому переговори з росіянами неможливі
Макрон: Зараз необхідне припинення вогню, щоб можна було почати переговори
фото: Офіс президента

Макрон: Не може бути ніяких переговорів, поки говорить зброя

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Росію дати чітку відповідь на пропозицію про безумовне 30-денне припинення вогню, яке має розпочатися з понеділка, 12 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Х.

Його заява з’явилася після того, як президент РФ Володимир Путін заявив про готовність до «прямих переговорів» з Києвом у Стамбулі 15 травня. Макрон наголосив, що мирні переговори можливі лише за умови припинення бойових дій.

Французький президент нагадав, що лідери «коаліції рішучих», зокрема президент США Дональд Трамп, запропонували безумовне перемир’я на 30 днів. Український президент Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу без додаткових умов.

«Не може бути ніяких переговорів, поки говорить зброя. Не може бути жодного діалогу, якщо одночасно бомблять мирних жителів. Зараз необхідне припинення вогню, щоб можна було почати переговори. Заради миру», – заявив Макрон.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

До слова, росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести переговори. 

Глава української держави наголосив, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню. 

Як відомо, вчора Путін виступив зі зверненням. Промову він почав звинувачувати Україну у порушенні перемир'я. За його словами, Росія неодноразово виступала за ініціативу припинення вогню, але Київ порушував мораторій на удари по енергетичних об'єктах, не дотримувалось і Великодне перемир'я. 

Диктатор заявив, що за ці три дня перемир'я було здійснено 5 цілеспрямованих спроб нападу на російський державний кордон.

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Теги: війна путін Еммануель Макрон перемир'я

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