Польща першою із країн ЄС вивозить своїх громадян із Ізраїлю

Планується, що громадян Польщі, які перебувають в Ізраїлі, доставлять автобусами до Йорданії, а потім вивезуть до Варшави

Міністерство закордонних справ Польщі оголосило, що евакуює близько 200 громадян з Ізраїлю, ставши першою країною ЄС, яка зробить це через ескалацію напруженості у відносинах з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

«За нашими оцінками, ми будемо готові до евакуації упродовж кількох десятків годин. Операція торкнеться туристів та поляків, які перебувають в Ізраїлі протягом короткого періоду часу», – заявила журналістам заступник міністра закордонних справ Генріка Мостицька-Дендіс.

Як пише видання, Чехія та Литва оголосили про евакуацію своїх громадян з Ізраїлю через загострення напруженості з Іраном. Міністерство закордонних справ Чехії оголосило, що громадяни, які зацікавлені в репатріації, повинні з'явитися до посольства в Тель-Авіві. За повідомленнями чеських ЗМІ, 70 громадян вже вирушили до сусідньої країни, звідки потім полетять додому. Посол Чехії в Ізраїлі Вероніка Кухиньова Шміголова відмовилася назвати країну, з якої вони вилетять, посилаючись на міркування безпеки.

Після того, як Ізраїль атакував ядерні та військові об'єкти Ірану в п'ятницю, 13 червня, дві країни постійно завдають ракетних ударів та ударів із застосуванням безпілотників. За поточними даними, станом на вечір неділі в результаті авіаударів загинули щонайменше 14 людей в Ізраїлі та 224 в Ірані.

Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вільмантас Віткаускас, заявив, що евакуація громадян наземним транспортом розпочнеться у вівторок.

У той час як інші країни Євросоюзу поки що обмежилися рекомендаціями, що забороняють відвідування Ізраїлю, Польща першою розпочала евакуацію своїх громадян. Вони вирушать автобусом до Йорданії, а потім вилетять до Варшави. Повітряний простір Ізраїлю залишається закритим.

На цьому фоні лідери Євросоюзу закликали сторони до «стриманості» та дипломатичного врегулювання конфлікту. Однак посол Ізраїлю в США в неділю виступив проти закликів до миру, заявивши: «Мета полягає не в тому, щоб стримати війну. Мета полягає у тому, щоб виграти війну».

Нагадаємо, літак президента Польщі Анджея Дуди, який перебував у Сінгапурі, нарешті вилетів і прямує до Польщі через Єгипет. Про це у суботу, 14 червня 2025 року, повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський. Зворотний рейс було затримано через нестабільну ситуацію на Близькому Сході.