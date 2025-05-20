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Польща судитиме чоловіка, який підозрюється в замаху на Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Польща судитиме чоловіка, який підозрюється в замаху на Зеленського
У квітні 2024 року спецслужби змогли викрити і затримати агента РФ, який допомагав підготуватися до можливого замаху на Зеленського
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Чоловіка заарештували у квітні 2024 року внаслідок співпраці польських та українських прокурорів

У Польщі судитимуть чоловіка, якого звинувачують у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Чоловіка, ідентифікованого як Павел К., заарештували у квітні 2024 року внаслідок співпраці польських та українських прокурорів і йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Польські прокурори стверджують, що підозрюваний заявляв про свою готовність діяти в інтересах військової розвідки РФ і встановив контакти з росіянами, які брали безпосередню участь у війні проти України. За їх даними, до завдань Павла К. ймовірно, входив збір і надання інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясенка на південному сході Польщі.

Нагадаємо, у квітні 2024 року українські та польські спецслужби змогли викрити і затримати агента Росії, який допомагав підготуватися до можливого замаху на президента Володимира Зеленського. Задумом громадянина Польщі був збір і передача Росії інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе скоєння замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося в межах надання міжнародно-правової допомоги. Завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

Згодом Дональд Туск заявив, що значна частина політичних вбивств є ініціативою божевільних-одинаків. Так він прокоментував затримання поляка, який готував замах на президента України Володимира Зеленського.

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Теги: суд Польща Володимир Зеленський

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