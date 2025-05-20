Чех вступив до армії Росії, а тепер просить визволити його

Обставини, за яких неназваний чоловік вступив до армії РФ й коли саме прибув до Росії, невідомі

Міністерство закордонних справ Чехії розглядає випадок чеха, який вступив до російської армії й тепер просить допомоги у рідної країни. Про це повідомив представник МЗС Чехії Даніель Дрейк, передає «Главком» з посиланням на чеське видання Vinegret.Cz.

«Зараз ми займаємося випадком чеського громадянина, який деякий час тому виїхав до Росії, де вступив до російської армії й тепер просить допомоги у влади Чехії. У зв’язку з цим ми хотіли б нагадати, що вже давно наполегливо застерігаємо від поїздок до Росії та закликаємо чеських громадян залишити країну. Ситуація з безпекою напружена, наше посольство у Москві має обмежені можливості для надання допомоги та захисту», – розповів Дрейк.

За його словами, прохання громадянина Чехії, який опинився в російській армії, буде розглянуто дипломатією відповідно до чеських законів і Віденської конвенції про консульські зносини.

Обставини, за яких неназваний чоловік вступив до армії РФ, чи він бере участь у боях проти України й коли саме прибув до Росії, представник МЗС Чехії не уточнив.

Зазначається, що Кримінальний кодекс забороняє чеським громадянам служити в іноземних арміях. Це вважається найманством і карається в'язницею, за винятком випадків, коли вони воюють на стороні держави, яка забезпечує спільну оборону у разі нападу на Чехію. Якщо чеський доброволець хоче вступити до іноземної армії, йому необхідно запросити спеціальний дозвіл у президента Чехії.

Водночас у березні 2022 року премʼєр-міністр Чехії Петер Фіала заявив про відсутність покарання для громадян, які поїдуть воювати в Україну.

Так, президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав Збройних сил України. Про це розповів прессекретар чеського президента Філіп Платош, передає Český rozhlas. Загалом понад 180 чехів звернулися до Павела з проханням дозволити їм приєднатися до української армії.

Раніше начальник Генштабу Чехії повідомляв, що громадяни не бажають йти до армії.