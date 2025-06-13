Іран скликає Радбез ООН після ізраїльських обстрілів

Раніше адміністрація президента Ірану оголосила, що помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів

Щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів загинули після ударів Єрусалима

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй на прохання Тегерану збереться в п'ятницю, 13 червня, аби обговорити атаку Ізраїлю на Іран. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу планує поговорити з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначає канцелярія премʼєра, ізраїльський політик вже говорив з лідерами Німеччини, Індії та Франції. «Лідери продемонстрували розуміння необхідності Ізраїлю захищатися від іранської загрози знищення», – йдеться в заяві пресслужби.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що країна помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів.

Тим часом керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари буде найближчим часом і може передбачати запуск сотень балістичних ракет.

Як повідомлялося, Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Раніше Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.