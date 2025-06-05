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«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
Військовий пригадав період історії України, коли частина західних земель була під владою Польщі, а українці активно чинили цьому опір
фото: facebook.com/dyastrub

Ярош: «Маємо бути у союзі з поляками, в боротьбі з Московською недоімперією… »

Військовослужбовець, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош емоційно звернувся до громадян Польщі. Він закликав їх не робити ворогів із українців. Як передає «Главком», про це йдеться на сторінці Яроша у фейсбуці.

Військовий пригадав період історії України, коли частина західних земель була під владою Польщі, а українці активно чинили цьому опір. «Ті поляки, які звинувачують Українців у протидії їхній окупації західно-українських земель, недорозвинуті люди… Ми, Українці, завжди використовували всі засоби проти поневолювачів, і ефективно воювали і воюємо проти всіх окупантів, незалежно від кольорів їхніх прапорів…» – пояснив Ярош.

Командувач Української добровольчої армії нагадав, що зараз українці воюють проти росіян, колись воювали проти поляків, на його думку, «доволі успішно», однак зараз це не потрібно ні українцям, ні самим полякам.

«Маємо бути у союзі з поляками, в боротьбі з Московською недоімперією… Прошу вас, сусіди-поляки, не робіть з нас ворогів. Ми, Українці, за Українську самостійну соборну державу! І за незалежну Польщу! Разом - здолаємо ворогів людства - орків-нелюдей!» - підсумував воїн.

Нагадаємо, Польський Сейм затвердив нове державне свято. Так, 11 липня відзначатиметься Національний день пам'яті поляків – «жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Речі Посполитої». У законі зазначено, що «у 1939-1946 роках українські націоналісти зі Східних кресів Другої Польської Республіки та нинішніх Люблінського та Підкарпатського воєводств скоїли злочин геноциду проти польського населення. Українці вбили понад сто тисяч поляків і змусили сотні тисяч втекти».

Тим часом Міністерство закордонних справ України заявило, що затвердження нового свята «йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею». Як зазначила пресслужба відомства, такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення.

Як відомо, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію. Про це пише «Главком» із посиланням на BВС.

Також дослідниця міграційної політики у Центральній та Східній Європі та журналістка, яка 17 років живе у Варшаві, Ольга Бабакова розповіла, що хоча 56% поляків виступають за повернення українців додому після закінчення війни, польський бізнес має протилежні бажання. «Бізнес ставить свічки в костелах, щоб ця людина нікуди не поїхала, а ще й родичів своїх привезла», – зазначає вона.

До слова, українські діти, які прибувають до польських шкіл, часто стикаються з викликами, пов'язаними з «полоноцентричністю» місцевої освітньої системи.

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Теги: Польща Дмитро Ярош

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