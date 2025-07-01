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Польща посилила контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Польща посилила контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Туск: Ми відновлюємо тимчасовий контроль на кордоні з Литвою та Німеччиною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна відновить прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою, щоб посилити боротьбу з нелегальною міграцією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

«Ми відновлюємо тимчасовий контроль на кордоні з Литвою та Німеччиною. Рішення про це було прийнято сьогодні і набуде чинності в понеділок, 7 липня», – сказав Туск.

За словами прем’єра, він вже не раз «попереджав німецьку сторону та кілька разів розмовляв з новим канцлером». Зокрема про те, що пункти, розташовані безпосередньо на кордоні з Литвою та Німеччиною, будуть взяті під особливий нагляд спецслужб.

Видання пише, що невдовзі Туск з'явиться на польсько-німецькому кордоні, щоб особисто перевірити, як виглядає ситуація з нелегальною міграцією.

До слова, у відповідь та зростаючу загрозу з боку Росії, п'ять країн Європи – Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща – готуються до безпрецедентного кроку, який може кардинально змінити оборонний ландшафт континенту. Вони оголосили про вихід з Оттавської конвенції 1997 року, яка забороняє протипіхотні міни, і планують засіяти прикордонні території мільйонами мін.

Теги: Німеччина Польща Литва

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