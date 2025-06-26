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Український посол про відносини з новим президентом Польщі: Ми налаштовані конструктивно

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Український посол про відносини з новим президентом Польщі: Ми налаштовані конструктивно
Посол нагадав про добрі особисті відносини між президентом Зеленським та президентом Дудою
фото: glavcom.ua

Василь Боднар: «Якщо є факт, що українці спалили польське село, то ми не можемо на це закривати очі»

Посол України у Польщі Василь Боднар заявив про конструктивний настрій України щодо вибудовування відносин з новообраним президентом Польщі Навроцьким. Він підкреслив важливість діалогу з польським керівництвом, незважаючи на складні історичні питання. Про це Василь Боднар повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Василь Боднар зазначив, що президент України Володимир Зеленський вже привітав пана Навроцького з перемогою на виборах, надіслав офіційного листа та готує телефонну розмову. Посол нагадав про добрі особисті відносини між президентом Зеленським та президентом Дудою, підкреслюючи, що Польща залишається для України «найближчим сусідом, партнером, дорогою життя».

Боднар акцентував на необхідності формування «нормального історичного діалогу», який дозволить спільно розібратися у складних питаннях та розвіяти міфи. Він підкреслив, що Україна не може закривати очі на доведені факти злочинів. «Якщо є факт, що українці спалили польське село, то ми не можемо на це закривати очі», – сказав посол, додавши, що кожен такий факт треба розбирати, засуджувати злочини та тих, хто їх вчинив, а потім рухатися далі, вшановуючи пам'ять. З цією метою буде продовжено роботу у рамках робочої групи та запропоновано відновити форум істориків.

Водночас Василь Боднар нагадав, що жертви були з обох сторін, але увага часто сконцентрована лише на польських жертвах. «Десятки тисяч українців було убито на теперішній території Східної Польщі», – підкреслив посол. Він навів особистий приклад: відвідуючи українські місця пам’яті в Польщі, знайшов десятки убитих Боднарів у 1944-

Нагадаємо, Росія влаштувала інформаційну диверсію в Польщі, поширивши фальшивий лист українського міністра та фейкове відео, щоб спровокувати негатив навколо питання ексгумаційних робіт. 

Також, посол України у Польщі Василь Боднар зазначив, що українців часто подають виключно як убивць, а поляків – лише як жертв. Водночас, за його словами, за польською стороною також стоїть чимало злочинів, скоєних проти українського населення.

До слова, чинний президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для Європи все ще існує реальна загроза атаки Росією в майбутньому, проте він не вважає, що Росія зараз нападе на країни НАТО.

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Теги: Василь Боднар Польща Україна посол

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