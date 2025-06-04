Німеччина безпідставно розвертає мігрантів на кордоні: рішення суду

Мігрантів у Німеччині не будуть розгортати на кордоні

Суд у Берліні визнав незаконним розворот мігрантів на кордоні

Адміністративний суд Берліна ухвалив рішення, що мігрантів, які попросили притулок уже на території Німеччини, не можна просто так розвертати на кордоні. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Насамперед має проводитися так званий Дублінський розгляд – процедура, яка визначає, яка країна ЄС відповідає за розгляд заявки.

Приводом для вирішення став випадок із трьома сомалійцями, які 9 травня прибули потягом із Польщі та зголосилися подати прохання про притулок на вокзалі у Франкфурті-на-Одері. Прикордонники того ж дня відправили їх назад до Польщі, пославшись на те, що вони прибули з безпечної третьої країни. Суд визнав це рішення неправомірним.

Введені міністром внутрішніх справ Олександром Добриндтом правила, що дозволяють розгортати претендентів притулку прямо на кордоні, діють з 7 травня.

«Після подання заяви про надання притулку зазвичай має бути ініційовано Дублінську процедуру, після чого може бути винесено рішення про повернення із зазначенням крайнього терміну для добровільного виїзду», – зазначив юрист, експерт із міграції Філіп Прюї.

Суд уточнив: мігранти не мають права вимагати вільного в'їзду вглиб Німеччини – дублінську процедуру можна проводити й в прикордонній зоні. Але ігнорувати її зовсім, як намагалося робити МВС, не можна.

Нагадаємо, кількість біженців у Німеччині зросла на 124 тис. людей за рік і досягло 3,5 млн. Приблизно кожен третій із них прибув із України.

До слова, нова влада Німеччини скасовує розпорядження колишнього кабінету міністрів від 2015 року, що дозволяє прохачам притулку в'їжджати в країну, вона розгортатиме їх на кордонах. Про це заявив глава МВС ФРН Александер Добріндт.