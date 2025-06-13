Країни Балтії домовилися розробити спільні плани масової евакуації

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович: Важливо мати чіткі алгоритми, швидкий обмін інформацією необхідний для забезпечення ефективного впровадження заходів запобігання

Міністри внутрішніх справ країн Балтії підписали меморандум, спрямований на сприяння регіональній співпраці у плануванні транскордонної евакуації мешканців, розробці спільних планів масової евакуації та забезпеченні своєчасного обміну інформацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Естонія, Латвія та Литва зобов'язалися співпрацювати у разі необхідності масової евакуації балтійського масштабу, обмінюючись даними про можливості евакуації, можливі коридори евакуації та пункти перетину кордону.

Також будуть докладені зусилля для подальшого розвитку необхідних інструментів та ресурсів, особливо для забезпечення допомоги вразливим групам.

«Для країн Балтії важливо застосувати єдиний підхід та координувати дії у разі загроз, щоб забезпечити безпеку наших людей. Особливо, якщо потрібна масштабна евакуація», – каже міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

«Важливо мати чіткі алгоритми, швидкий обмін інформацією необхідний для забезпечення ефективного впровадження заходів запобігання, готовності та пом’якшення наслідків, а також скоординоване надання інформації населенню, щоб уникнути імпульсивної поведінки як під час підготовки до кризи, так і під час неї», – додає він.

Наприкінці травня міністри внутрішніх справ та цивільного захисту Бельгії, Естонії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Фінляндії та Швеції виступили в Брюсселі із заявою про співпрацю, закликавши до негайних додаткових заходів для посилення цивільного захисту, готовності та стійкості як на національному рівні, так і на рівні Європейського Союзу.

Загальновизнано, що національна безпека визначається не тільки військовими силами, а й готовністю системи внутрішньої безпеки, її здатністю забезпечувати стабільність, передбачати, реагувати на різні кризи та протистояти їм.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Наусєда наполягає на максимально жорстких заходах у 18-му пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії. Зокрема, він запропонував відключити від системи SWIFT решту російських банків, внести до санкційного списку всі судна «тіньового флоту» РФ та розширити обмеження для енергокомпаній, які фінансують держбюджет Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

«Інакше вони вважатимуть нас слабкими та віритимуть, що Європа не готова ухвалювати сміливі рішення», – заявив Наусєда.