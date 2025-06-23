«На випадок війни з Росією». Польща готує масштабний план евакуації творів мистецтва

Евакуація з Польщі охоплюватиме не лише картини й скульптури, а й цінні книги та музичні інструменти

План переміщення культурних об'єктів має бути готовий до кінця поточного року

Польська влада готує план евакуації творів мистецтва на випадок російського вторгнення. Про це в інтерв'ю Financial Times заявила міністерка культури Польщі Ханна Врубльовська, повідомляє «Главком».

За словами міністерки, польські музеї більше не можуть працювати, ґрунтуючись виключно на «теоретичній концепції безпеки». Саме тому Міністерство культури країни веде переговори з іноземними урядами щодо можливого зберігання творів із приблизно 160 національних культурних установ Польщі.

Безпосередньо за розробку плану відповідає колишній заступник начальника Служби військової контррозвідки Польщі полковник Мачей Матисяк. «Нам потрібен був хтось, хто працював в армії, в обороні, але також розбирався в управлінні кризами», – пояснила міністерка.

Евакуація повинна включати не лише картини та скульптури, а й цінні книги та музичні інструменти. За прогнозами Врублівської, план має бути готовим до кінця 2025 року.

Тема евакуації також порушувалась на неформальній зустрічі міністрів культури ЄС. За підсумками зустрічі польським музеям було доручено обрати об'єкти для «першочергової евакуації», оскільки, як зазначив міністр, «неможливо евакуювати усі».

Як повідомлялося, глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський підтвердив готовність країни захищатись від збройної агресії Росії та розповів про плани щодо оборони.

Нагадаємо, російська війна в Україні забирає не лише життя українців – вона знищує її культурну спадщину. Бомби руйнують музеї, бібліотеки, церкви й мечеті, університети й театри.

Окрім знищення скарбів української нації, росіяни й крадуть їх. Загарбники масово вивозять з окупованих територій скарби, які належать Україні. Привласнення української культурної спадщини – давня російська стратегія. І хоч країна-агресорка не в силі це визнати, її «велика культура» в усі часи спиралася на мародерство.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зазнали пошкоджень або були зруйновані понад тисячу памʼяток культурної спадщини.