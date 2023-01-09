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Поляки виганяють з країни російського пропагандиста

Юрій Лящук
glavcom.ua
Поляки виганяють з країни російського пропагандиста
Прокремлівські ЗМІ назвали Безеку «безпідставно звинуваченим журналістом»
фото з відкритих джерел

У польському уряді пояснили, що Безека протягом багатьох років був причетний до поширення російської пропаганди

Департамент національної безпеки уряду Польщі в понеділок розпорядився внести до переліку небажаних осіб громадянина Росії Віктора Безеку, який працює на прокремлівські медіа RT та Sputnik. Про це повідомляє PAP.

У польському уряді пояснили, що Безека протягом багатьох років був причетний до поширення російської пропаганди, спрямованої проти інтересів Польщі, польського способу життя та іміджу Польщі на міжнародній арені.

«Професійно він пов'язаний з телеканалом Russia Today та польськомовним інформаційним агентством Sputnik. Вищезгадані ЗМІ, як правило, є дезінформаційними структурами, які є тилом Кремля, підтримують його зовнішню політику та поширюють неправдиву картину дійсності серед громадян інших країн», – наголошують у департаменті нацбезпеки.

Прокремлівські ЗМІ, коментуючи рішення уряду Польщі, назвали Безеку «безпідставно звинуваченим журналістом», а його внесення до переліку небажаних осіб – черговим прикладом «переслідування російських журналістів».

Як нагадує PAP, це не перший випадок, коли польська влада використовує інструмент заборони в'їзду в країну для росіян, що працюють у Польщі під прикриттям журналістів.

Приміром, у березні 2021 року на вимогу департаменту нацбезпеки було до 2025 року продовжено заборону на в'їзд до Польщі та країн Шенгенської зони Леоніду Свиридову, «причетному до поширення кремлівської пропаганди».

У вересні 2022 року Польща за погодженням з країнами Балтії посилила правила в'їзду на свою територію громадян Росії. Прийняті рішення слугують обмеженню інших, окрім абсолютно необхідних, поїздок до Польщі громадян Російської Федерації.

«Російські журналісти, які працюють у Польщі, є групою, яка використовується для агресивної інформаційної діяльності Кремля проти Польщі, країн НАТО та Заходу. Польща незмінно залишається одним з головних об'єктів цієї діяльності», – підкреслила Польща.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували прокремлівську «фабрику тролів» у Києві. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики на підтримку збройної агресії проти України та виправдовували воєнні злочини російських окупантів.

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