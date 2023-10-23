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Зіткнення військових кораблів. Філіппіни звинуватили Китай

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зіткнення військових кораблів. Філіппіни звинуватили Китай
Філіппіни та Китай перебувають у багаторічній територіальній суперечці
фото:AP

Зіткнення у південно-китайському морі знову розсварили Китай та Філіппіни

Філіппіни звинуватили Китай у зіткненні військових кораблів двох країн біля мілини Аюнгін у Південно-Китайському морі. Відповідну ноту протесту було передано філіппінським МЗС посольству КНР у Манілі, повідомляє телеканал ABS-CBN News.

За версією філіппінської сторони, до інциденту між кораблями китайської морської поліції та кораблями військово-морських сил та берегової охорони Філіппін у Південно-Китайському морі призвели небезпечні маневри, здійснені китайськими моряками.

«Мілина Аюнгін є частиною нашої виняткової економічної зони та континентального шельфу, і ми маємо суверенні права та юрисдикцію над нею. Китай як велика держава несе велику відповідальність за сприяння миру та стабільності у регіоні», – сказала представник МЗС Філіппін Тересіта Даза.

Раніше філіппінський уряд повідомив про інцидент, що стався під час виконання філіппінськими моряками завдання щодо ротації особового складу, що знаходиться на кораблі Sierra Madre, розміщеного на мілини Аюнгін у Південно-Китайському морі.

Було заявлено, що внаслідок «небезпечних маневрів судна берегової охорони Китаю» сталося його зіткнення з кораблем постачання військово-морських сил Філіппін. В іншому епізоді китайське судно берегової охорони зіткнулося з філіппінським у тому самому районі.

У неділю, 22 жовтня, Китай та Філіппіни обмінялися звинуваченнями через зіткнення у спірних водах Південно-Китайського моря, коли китайські судна заблокували філіппінський катер, який доставляв запаси військам. Це чергова суперечка у серії морських конфронтацій, пише Reuters.

Під час інциденту, що стався в неділю вранці, китайська берегова охорона заявила, що було «незначне зіткнення» між одним з її кораблів і філіппінським катером, тоді як берегова охорона «законно» блокувала катер, який перевозив «незаконні будівельні матеріали» на військовий корабль Філіппін.

У свою чергу Сполучені Штати висловили підтримку Філіппінам, засудивши «зрив Китаєм законної філіппінської місії щодо поповнення запасів».

«Ми стоїмо разом із нашими друзями, партнерами та союзниками на захисті суверенітету Філіппін та підтримки вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону», - написала посол США на Філіппінах Мері Кей Карлсон на платформі X.

Суперечка Маніли та Пекіна з приводу приналежності мілини Аюнгін у Південно-Китайському морі триває протягом кількох десятиліть. В останні місяці між двома країнами сталася низка зіткнень в акваторії Південно-Китайського моря, особливо на спірній другій мілині Томаса, що входить до складу островів Спратлі.

До слова, Китай протягом кількох просить Філіппіни відбуксирувати корабель, який був посаджений на мілину у Південнокитайському морі та використовується філіппінськими військовими як форпост. Про це повідомляє Reuters.

Між двома сусідами різко зросла напруженість у Південнокитайському морі на тлі того, як Філіппіни під керівництвом президента Фердинанда Маркоса-молодшого зближуються зі Сполученими Штатами, що підтримують країну в її морських суперечках з Китаєм. Посольство Китаю в Манілі розкритикувало Вашингтон за те, що він «зібрав» своїх союзників, щоб продовжити «роздувати» проблему Південнокитайського моря та інцидент зі судном.

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Теги: Китай посол корабель посольство держава Філіппіни корабль Вашингтон охорона

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