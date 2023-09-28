Китай надає Україні допомогу, яка може не сподобатися Путіну

Імовірний обсяг закупівель становить кілька сотень тисяч тонн

Протягом останніх двох тижнів китайські компанії зробили великі закупівлі кормової кукурудзи в України. Таким чином забезпечили фінансову підтримку Україні. Про це повідомляє Independent.

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За даними видання, про закупівлю української кукурудзи Китаєм повідомили неназвані трейдери в Азії та Європі. Імовірний обсяг закупівель становить кілька сотень тисяч тонн.

«Імпортери в Китаї закупили близько 10-12 вантажів (один вантаж - понад 60 тисяч тонн зерна – «Главком») української кукурудзи типу Panamax для відвантаження у листопаді-грудні. Україна на даний момент є найдешевшим постачальником кукурудзи», – наводять журналісти слова сінгапурської міжнародної компанії.

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Також цю інформацію підтвердило неназване джерело в уряді України.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має «дуже незбалансовані» торговельні відносини з Китаєм. ЄС намагається знайти новий баланс у своїй стратегії щодо Китаю, прагнучи зменшити ризики та залежність від країни, зберігаючи при цьому доступ до її ринку. Нещодавно Єврокомісія оголосила про проведення розслідування щодо китайських електромобілів, що викликало обурення Пекіна.