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Китай постачає Росії озброєння: США навели докази

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай постачає Росії озброєння: США навели докази
У період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми продали Росії дронів та запчастин до них на $12 млн
фото з відкритих джерел

За даними США, йдеться про стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження

Китай заперечує поставки озброєння Росії, але Пентагон має докази протилежного. Йдеться про поставки безпілотників, стрілецької зброї та спорядження. Про це повідомляє міністерства оборони США у своєму звіті щодо Китаю.

Пентагон проаналізував дані російської митниці, які показали, що як державні, так і приватні компанії продають Росії цивільні товари, товари подвійного призначення та деякі незначні військові товари.

За даними США, йдеться про стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

Окрему увагу Пентагон приділив дронам, оскільки великий і нерегульований ринок безпілотників у Китаї дозволив росіянам закуповувати коптери. Мова йде про невеликі дрони та БПЛА подвійного призначення, які російські військові використовують для війни проти України.

У період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми продали Росії дронів та запчастин до них на $12 млн. Окупанти використовують їх для спостереження та ударів.

У серпні 2023 року Китай заявив, що вперше запровадить контроль за ринком безпілотників. Цьому передував міжнародний тиск щодо використання цивільних дронів у загарбницькій війні проти України.

Раніше повідомлялося, що державний департамент США стурбований тим, що Китай продовжує підтримувати відносини з Росією і надавати Володимиру Путіну «платформу для просування його агресивної війни проти України».

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Теги: росія США Китай Пентагон озброєння Сі Цзіньпін

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