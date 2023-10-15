США готуються вести одночасно дві війни

В Конгресі розуміють, від світових проблем треба не відгороджуватися, а бути готовим їх вирішувати

США мають готуватися до двох воєн одночасно – і з Китаєм, і з Росією. До цього закликала призначена Конгресом ще минулого року двопартійна комісія, яка мала оцінити головні виклики безпеки для США. Те, що комісія зробила саме такий висновок, – це насправді хороша новина.

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Адже уражена хворобою трампізму американська політика, яка закликає американців відгородитися від світових проблем та зосередитись винятково на своїх внутрішніх питаннях, тепер має, принаймні, шанс на лікування. Бо комісія Конгресу, яка зробила цей висновок, була сформована і з демократів, і з республіканців. Отже, це означає, що в обох партіях усвідомлюють, що від світових проблем треба не відгороджуватися, а бути готовим їх вирішувати.

І важливо, що загрози, які становлять для світу два найбільші авторитарні режими, у США сприймають не як виклики для України чи інших країн, а насамперед як свої загрози.

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І у Вашингтоні мають до цього готуватися. У якості рекомендації комісія закликає модернізувати усі види озброєнь, в тому числі ядерні та розмістити більше своїх військ на території Азії та Європи.

Ще однією важливою особливістю висновку комісії є відсутність пропозицій послаблювати вплив Китай, налагодивши добрі відносини з Росією. До цього вже не раз закликали представники консервативного республіканського крила. Ця ідея у стилі realpolitik досі лишається достатньо популярною доктриною і у певних американських експертних колах.

Звісно, що будь-який союз між США та Росією міг би бути насамперед за рахунок інтересів України. Але тепер ні. Йдеться не про те, що США мають з кимось домовлятися. Йдеться про необхідність США вміти вести війну одночасно з двома авторитетними режимами. Не йдучи на поступки і не жертвуючи нічиїми інтересами. Ні, наприклад, Тайваню, ні України.