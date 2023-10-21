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США запровадили санкції проти компаній з Китаю, причетних до створення ракет

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США запровадили санкції проти компаній з Китаю, причетних до створення ракет
Організації сприяли розповсюдженню зброї масового знищення
фото з відкритих джерел

Китайські компанії сприяли ракетній програмі Пакистану

Уряд Сполучених Штатів запровадив санкції проти трьох організацій в Китаї, які постачали в Пакистан обладнання, що сприяло розвитку його програми балістичних ракет. Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Три організації, розташовані в Китайській Народній Республіці (КНР), працювали над постачанням ракетного обладнання для програми балістичних ракет Пакистану. 

Компанія General Technology Ltd постачала матеріали для з’єднання компонентів у ракетних двигунах балістичних ракет, а також для виробництва камер згоряння. 

Китайський виробник Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. надавав обладнання для виробництва твердопаливних ракетних двигунів.

Компанія Changzhou Utek Composite постачала скловолокно D-glass, кварцову тканину та тканину з високим вмістом кремнезему. Усі ці матеріали використовуються в ракетних системах.

«Сполучені Штати продовжать діяти проти розповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та пов’язаних з нею закупівель будь-де», – йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти іранських виробників зброї та кількох російських компаній. Обмеження запровадили, щоб позбавити бойовиків ХАМАС доступу до озброєння.

Раніше повідомлялося, що США планують посилити заходи, покликані обмежити доступ Китаю до передових мікрочіпів та обладнання для їх виробництва. Так Вашингтон намагається унеможливити здобуття своїм геополітичним суперником передових технологій, які можна використовувати у військових цілях.

Теги: США санкції Китай Вашингтон озброєння

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