Головна Думки вголос Віктор Небоженко
search button user button menu button
Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Три шляхи, які чекають на РФ після поразки у війні

glavcom.ua
Кінець Росії неминучий
фото з відкритих джерел

Путінську Росію знищить не Україна. Хто ж тоді?

Путінську Росію погубить ідеологічна всеїдність і політичний авантюризм у поєднанні з потрійним лицемірством Путіна.

І «помре» путінська Росія не від зради або виснаження, а від перенапруження всіх своїх сил, що переходить. Як завжди буває з нею в історії, в обвалення цього державного організму-режиму особистої влади Путіна.

А далі у Росії три шляхи: перший – «путінізм без Путіна», другий – перебудова-2, третій шлях – розповзання російських регіонів, повільний, болісний, багаторічний напіврозпад сформованої «конфедерації», що тривожитиме й лякатиме весь Західний світ і спокушатиме Китай.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До складу Вишеградської групи входять: Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія
Вишеградська група – це минуле, чи також і майбутнє?
6 вересня, 19:24
З огляду на обмежені ресурси України, питання широкої компенсації за знищене майно має більш віддалену перспективу
Втратили авто через обстріли? Гетманцев оцінив можливість державних компенсацій
1 вересня, 08:33
Основний обсяг кредитування в державі зараз відбувається через програму «5-7-9%»
МВФ занепокоєний. Гетманцев прокоментував долю програми «5-7-9%»
2 вересня, 20:00
Експрем’єр-міністр України висловив впевненість, що для України буде новий «план Маршалла»
Яценюк: Необхідно створити міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності
5 вересня, 21:02
Багато хто погоджуються з припущенням, що Захід може суттєво знизити підтримку України
Скільки українців готові до перемовин із Росією: результати опитування
11 вересня, 10:11
Росія стверджує, що нібито дрони атакували промисловий об'єкт у Брянську
«Бавовна» у Брянську. Палає один з найбільших заводів мікроелектроніки
7 вересня, 22:28
Зеленський разом із Джонсоном сьогодні взяли участь у 18-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії
В Україну з неоголошеним візитом приїхав Борис Джонсон
8 вересня, 18:08
Рада міністрів Бельгії схвалила 16 червня постачання Україні цих бронетранспортерів, знятих з озброєння бельгійської армії понад десять років тому
Бельгія підготувала для ЗСУ перші 10 відремонтованих бронетранспортерів М113
15 вересня, 19:07
Далекобійна крилата ракета Taurus
The Wall Street Journal з’ясувала, що пришвидшить передачу ракет Taurus Україні
23 вересня, 15:43

Віктор Небоженко

Три шляхи, які чекають на РФ після поразки у війні
Три шляхи, які чекають на РФ після поразки у війні
Росія здала Вірменію. Тепер Путіну буде легше «повернути» Україні Крим і Донбас
Росія здала Вірменію. Тепер Путіну буде легше «повернути» Україні Крим і Донбас
Росія любить потрапляти в пастки
Росія любить потрапляти в пастки
Путінська кривава авантюра в Україні створила великі проблеми для Китаю
Путінська кривава авантюра в Україні створила великі проблеми для Китаю
Що продемонструє похорон Пригожина
Що продемонструє похорон Пригожина
Пригожин воскрес, а Суровікін – ні
Пригожин воскрес, а Суровікін – ні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Як бійці ставляться до Залужного? Командир снайперів відповів анекдотом
91K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
50K
Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео
30K
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
26K
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
25K
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ

Новини

Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 04:37
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
25 вересня, 07:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту