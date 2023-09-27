Три шляхи, які чекають на РФ після поразки у війні

Путінську Росію знищить не Україна. Хто ж тоді?

Путінську Росію погубить ідеологічна всеїдність і політичний авантюризм у поєднанні з потрійним лицемірством Путіна.

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І «помре» путінська Росія не від зради або виснаження, а від перенапруження всіх своїх сил, що переходить. Як завжди буває з нею в історії, в обвалення цього державного організму-режиму особистої влади Путіна.

А далі у Росії три шляхи: перший – «путінізм без Путіна», другий – перебудова-2, третій шлях – розповзання російських регіонів, повільний, болісний, багаторічний напіврозпад сформованої «конфедерації», що тривожитиме й лякатиме весь Західний світ і спокушатиме Китай.