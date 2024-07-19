Причиною смерті Нгуєн Фу Чонга назвали старість і важку хворобу

Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг 19 липня помер у Центральному військовому госпіталі. Йому було 80 років. Про це йдеться в урядовій газеті В'єтнаму.

Причиною смерті назвали старість і важку хворобу.

Як повідомляє BBC, лідера В'єтнаму не стало в період політичної нестабільності для комуністичного керівництва країни. За останні місяці троє вищих лідерів пішли у відставку після невизначених звинувачень у протиправних діях.

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, партійні чиновники заявили, що Чонг відмовляється від своїх обов'язків, щоб зосередитися на лікуванні.

Відхід Чонга залишає вакуум влади і відкриває рідкісне вікно політичної невизначеності у В'єтнамі – одній з небагатьох комуністичних диктатур, що залишилися в світі, яка зазвичай сама організовує передачу влади.

То Лам, багаторічний міністр громадської безпеки В'єтнаму, який нещодавно був призначений президентом, розглядається як імовірний кандидат на заміну Чонга на посаді секретаря партії, найбільш впливової посади у в'єтнамській системі. У четвер лідери Політбюро оголосили, що Лам тимчасово виконуватиме обов'язки Чонга.

Генеральний секретар Нгуєн Фу Чонг з жителями комуни Тай Ан району Тьєн Хай, Тай Бінь фото з відкритих джерел

Чонг був широко відомий як прихильник жорсткої партійної лінії, він відкрив країну для більшої кількості інвестицій та економічного співробітництва з іноземними країнами, одночасно посилюючи контроль партії над внутрішньою нестабільністю та критикою.

До слова, міністр закордонних справ В'єтнаму Буй Тхань Шон назвав США стратегічним партнером. Це сталося на наступний день після візиту російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Vietnam Plus.