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Багаторічний лідер В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг відходить від справ: причина відставки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Багаторічний лідер В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг відходить від справ: причина відставки
80-річний Чонг уже кілька років страждає від поганого самопочуття
фото: aa.com.tr

Відхід Чонга залишає вакуум влади і відкриває рідкісне вікно політичної невизначеності у В'єтнамі

Голова Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг відійшов від виконання офіційних обов'язків через поганий стан здоров'я, що знаменує можливий кінець його 14-річного перебування на посаді найвпливовішого лідера однопартійної держави. Про це повідомляє The Washington Post. 

80-річний Чонг уже кілька років страждає від поганого самопочуття.

У четвер партійні чиновники заявили, що він відмовляється від своїх обов'язків, щоб зосередитися на лікуванні.

Відхід Чонга залишає вакуум влади і відкриває рідкісне вікно політичної невизначеності у В'єтнамі – одній з небагатьох комуністичних диктатур, що залишилися в світі, яка зазвичай сама організовує передачу влади.

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То Лам, багаторічний міністр громадської безпеки В'єтнаму, який нещодавно був призначений президентом, розглядається як імовірний кандидат на заміну Чонга на посаді секретаря партії, найбільш впливової посади у в'єтнамській системі. У четвер лідери Політбюро оголосили, що Лам тимчасово виконуватиме обов'язки Чонга.

«Політбюро закликає всю партію, весь народ і всю армію мати абсолютну довіру до керівництва партії», – йдеться в заяві Політбюро, надрукованій у державних інформаційних агентствах.

Чонг широко відомий як прихильник жорсткої партійної лінії, він відкрив країну для більшої кількості інвестицій та економічного співробітництва з іноземними країнами, одночасно посилюючи контроль партії над внутрішньою нестабільністю та критикою.

Нагадаємо, між Москвою та Ханоєм було підписано щонайменше 11 угод про співпрацю та заяву «Про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства в контексті 30-річчя реалізації російсько-в’єтнамського договору про основи дружніх відносин». Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відрядили до В'єтнаму помічника державного секретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніела Крітенбрінка після візиту російського диктатора Володимира Путіна до країни. Про це пише The Diplomat.

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Теги: В'єтнам відставка

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