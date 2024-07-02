У Грузії розбився військовий штурмовик Су-25

Авіакатастрофа сталася під час планових військових навчань

Військовий штурмовик Су-25 упав поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії. Пілоту не вдалося катапультуватися, він загинув. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Трагічний інцидент стався під час планових військових навчань із авіаційною складовою. Інформацію про авіакатастрофу підтвердив представник мера Болніського муніципалітету Дмитро Модебадзе.

За інформацією Міністерства оборони, загинув пілот Сил оборони Кахабер Зурабашвілі.

Відповідні служби Міноборони розслідують причину інциденту. Міністерство оборони висловило співчуття у зв'язку з трагічним випадком сім'ї та близьким загиблого льотчика.

Раніше Міністерство оборони Грузії повідомляло про модернізацію та оновлення літаків Су-25. Роботи виконували фахівці науково-технічного центру «Дельта» і компанії «Тбілавіамшені».

Нагадаємо, воїни Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області.

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