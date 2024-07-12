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Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала одного з військових ватажків ХАМАСу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала одного з військових ватажків ХАМАСу
Айман Швейда, якого ліквідували, брав участь у нападі 7 жовтня
фото: wsj.net

Айман Швейда та Убада Абу Хайн були ліквідовані Ізраїлем

Заступник командира батальйону ХАМАСу Айман Швейда був убитий під час нещодавнього авіаудару в Секторі Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, Айман Швейда брав участь у нападі 7 жовтня і під час війни здійснив численні напади на війська в Газі.

Разом зі Швейдою ліквідували одного з ротних командирів батальйону «Шеджайя» , Убада Абу Хайн, який брав участь у великій кількості нападів, повідомили представники ЦАХАЛу.

Нагадаємо, ізраїльські військові вдарили по південних районах Лівану, ліквідувавши одного з верховних командирів ісламського терористичного угруповання «Хезболла».

Як повідомлялося, Ізраїль планує розпочати військову операцію проти ліванського угруповання «Хезболла» третього чи четвертого тижня липня.

До слова, Ізраїль готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, попри погрози Ірану, якщо угрупування «Хезболла» й далі обстрілюватиме ізраїльську територію. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. За його словами, «режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення».

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Теги: Ізраїль ХАМАС смерть військові

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