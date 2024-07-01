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Загинув через три місяці після весілля. Згадаймо Івана Бохана

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув через три місяці після весілля. Згадаймо Івана Бохана
Іван Бохан служив у підрозділі спеціального призначення в складі бригади Національної гвардії України «Буревій»
колаж: glavcom.ua

Український Герой став на захист країни з перших днів повномасштабної війни

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Бохана. 

У боях на фронті 23 червня 2024 року загинув молодий воїн Національної гвардії України Іван Бохан із Києва. Він став на захист країни з перших днів повномасштабної війни: спочатку був у лавах тероборони, потім служив у Національній гвардії України. Про втрату повідомили у соцмережах його рідні та знайомі.

Іван Бохан став на захист країни з перших днів повномасштабної війни: спочатку він був у лавах тероборони, потім служив у Національній гвардії України
Іван Бохан став на захист країни з перших днів повномасштабної війни: спочатку він був у лавах тероборони, потім служив у Національній гвардії України
фото: Іван Бохан, Facebook

«На війні загинув Іван Бохан. Спочивай з миром, Вань. Ти завжди був класний», – повідомив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

«Не хочу вірити… Ванька… Однокласник… креативний, творчий, свій у доску дружбан… в останній переписці ти був радий, що я досі тютю, бо і сам такий. В тебе залишилась маленька донечка… В тебе залишилась молода дружина… Мама… І ми всі. Всі фото з тобою зі школи у мене у Києві. Здавалось, що з тобою нічого поганого трапитись не може… Здавалось. Світла памʼять тобі, чуваченьку. Ти був особливим», – сповістила однокласниця Івана Катіко Пурцеладзе. 

У мирному житті Іван був архітектором
У мирному житті Іван був архітектором
фото Катіко Пурцеладзе, Facebook

Іван Бохан народився 16 червня 1985 року у місті Києві. Понад 15 років Іван проживав у селі Мотовилівка.

Закінчив загальноосвітню школу, у 2009 році – Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «архітектор».

Відомо, що чоловік, який у мирному житті був архітектором, служив у підрозділі спеціального призначення у складі бригади Національної гвардії України «Буревій», виконував бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Іван Бохан служив у підрозділі спеціального призначення в складі бригади Національної гвардії України «Буревій»
Іван Бохан служив у підрозділі спеціального призначення в складі бригади Національної гвардії України «Буревій»
фото: Катіко Пурцеладзе., Facebook

«Українське військо – це не тільки, власне, ЗСУ. Національна Гвардія, ГУР МО, прикордонники, бойові підрозділи СБУ й поліції – всі вбивають росіян, гинуть та перемагають, вірте в нас і пам'ятайте, це теж допомога», – писав захисник у соцмережі.

Життя нацгвардійця обірвав ворожий обстріл: Іван отримав осколкові поранення у живіт. Це трапилося незабаром після його дня народження.

Життя нацгвардійця Івана Бохана обірвав ворожий обстріл
Життя нацгвардійця Івана Бохана обірвав ворожий обстріл
фото: волонтерка руху «Незламні» Юліана Тетенькіна, Facebook

«Пишу і плачу... Щойно стало відомо про загибель нашого Івана Бохана. Лише 16 червня відсвяткував свій день народження. Я його вітала від себе особисто, від своєї родини, від нашого волонтерського руху, завдяки якому ми і познайомилися...», – повідомила волонтерка руху «Незламні» Юліана Тетенькіна.

Вона розповіла, що Іван був справжнім патріотом, він вмів палко кохати Україну і люто ненавидіти орк*в. Чоловік у 2022 році приєднався до лав київської територіально оборони. Він мінявся чергуванням, щоб їздити з волонтерами в Бородянку, і там вперше на власні очі побачив, що коять з українськими містами російські окупанти.

«Там горіли його очі праведним лютої ненависті до ворога...А зовсім скоро Іван пішов добровольцем до лав Нацгвардії, а потім до «Буревію»... Нескорений духом, палкий патріот, запальний, відчайдушний... Запам'ятайте нашого Івана саме таким...», – додала волонтерка.

Знайомі згадують Івана як креативного, творчого й у хорошому розумінні дивакуватого чоловіка. Він будував плани на майбутнє з власною родиною, адже не так давно створив нову родину, одружившись із коханою, з якою познайомився у Бородянці.

Весілля з Галиною відбулося 16 березня 2024 року. «Для когось цей день, як звичайний день, а для мене та мого вже чоловіка – це початок нової сімʼї. Сім’я – це дім, фортеця, притулок, гніздо, колиска.. Я люблю тебе дуже сильно, ти найкращий чоловік в цьому світі», – писала у мережі в той день щаслива наречена.

Весілля Галина та Івана Бохан
Весілля Галина та Івана Бохан
фото: Галина Бохан, Instagram

А вже 23 червня 2024 року Івана не стало.

Галина та Іван. За мить до біди, яка вбила їхнє спільне майбутнє
Галина та Іван. За мить до біди, яка вбила їхнє спільне майбутнє
фото: Галина Бохан, Instagram

«Я не можу повірити… Ти був моїм життям, ти був мій сенс життя.. я не знаю, як бути далі і не бачити від тебе: «доброго ранку, моя Галинка», «Як ти, сонечко?», «а я тебе люблю, іхіххі» … Як мені жити далі, ти був моїм життям. Ми ж планували майбутнє, ми ж у майбутньому хотіли дітей.. Ми ж скільки всього планували. Я вірю, що ти бачиш це повідомлення з небес.. Я тобі вдячна за кожну секунду життя з тобою. Досі не можу повірити... люблю тебе, мій коханий Ванічка», – написала згорьована Галина.

Молода дружина Галина на могилі коханого Івана
Молода дружина Галина на могилі коханого Івана
фото: Галина Бохан, Instagram

Прощання із Захисником відбулося 27 червня 2024 у селі Мотовилівка. Поховали Івана Бохана у місті Київ на Берковецькому кладовищі.

Прощання з Іваном Боханом
Прощання з Іваном Боханом
фото: волонтерка руху «Незламні» Юліана Тетенькіна, Facebook

У полеглого захисника України лишилися батько Анатолій Аліксович, мати Наталія Юріївна, дружина Галина і донька Поліна.

Іван Бохан
Іван Бохан
фото: волонтерка руху «Незламні» Юліана Тетенькіна, Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть українці Україна

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