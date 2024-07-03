Журналіста Олександра Лапшина, який зник у травні, знайдено мертвим

Офіційну причину смерті журналіста поліція визначить після судово-медичної експертизи

29 червня журналіста із Харкова Олександра Лапшина було знайдено мертвим. Він зник 29 травня за невстановлених обставин та перебував у розшуку. Інформацію Суспільному підтвердив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«30 травня 2024 року до поліції надійшла заява від родичів Олександра, що він безвісти зник. Поліція почала розслідування. 29 червня до нас надійшла інформація від перехожого, який виявив тіло на мотузці з ознаками суїциду в районі Сортировки. Звісно, ми мали встановити особу загиблого, бо цей чоловік там перебував довгий час і візуально підтвердити, хто ця людина неможливо. В кишені була записка, але через спеку її неможливо було прочитати. Ймовірно, це була передсмертна записка», – зазначив Болвінов.

Офіційну причину смерті журналіста поліція визначить після судово-медичної експертизи.

«Поліція відібрала ДНК у батька Олександра, ми отримали результати про збіг цього тіла і ДНК батька. Ми сьогодні маємо такі результати, вже ми повідомили про це родині Олександра. Офіційно причину смерті визначимо після судово-медичної експертизи, однак, ми маємо підстави вважати, що людина, чиє тіло знайшли в посадці, покінчила життя самогубством», – йдеться у заяві.

Керівник пошуково-рятувального загону громадської організації «Троянда на руці» Олександр Гуманюк розповів, що тіло Олександра Лапшина знайшли місцеві жителі

«На жаль, тіло знайшли місцеві жителі, вони нас набрали, сказали, ми приїхали. Це десь за півтора кілометра від місця його проживання. Ми тримали інформаційну тишу, щоб мали змогу працювати слідчі й повідомити родину», – зазначив Олександр Гуманюк.

Як відомо, до повномасштабного вторгнення Олександр Лапшин не працював у медіа. Навесні 2022 року він близько місяця працював фіксером міжнародної агенції Reuters, має кілька публікацій на сайті «Українська правда».

До слова, у вівторок, 2 липня, у лікарні Києва помер казахський опозиційний діяч та журналіст Айдос Садиков, на якого було скоєно замах.