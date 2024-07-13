В окупованому Криму помер брат Мустафи Джемілєва

Причини смерті невідомі

Сьогодні стало відомо про смерть Анафі Джемілєва, брата відомого кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва. Анафі Джемілєв народився все своє життя присвятив боротьбі за права кримськотатарського народу. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Щойно надійшла сумна звістка - в окупованому російськими варварами Криму помер Анафі Джемілєв (1941 року народження), брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва», – написав Чубаров.

Джемілєв жив у Сімферопольському районі захопленого півострова. Анафі був старшим за Мустафи на два роки. Він багато читав і вчив Мустафу вибирати збіжжя правильної інформації з величезного масиву офіційної друкованої продукції. Причини смерті наразі не повідомляються.

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