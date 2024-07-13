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В окупованому Криму помер брат Мустафи Джемілєва

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В окупованому Криму помер брат Мустафи Джемілєва
Помер брат лідера кримськотатарського народу — Анафі Джемілєв
фото з вільних джерел

Причини смерті невідомі

Сьогодні стало відомо про смерть Анафі Джемілєва, брата відомого кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва. Анафі Джемілєв народився  все своє життя присвятив боротьбі за права кримськотатарського народу. Про це повідомив  голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. 

«Щойно надійшла сумна звістка - в окупованому російськими варварами Криму помер Анафі Джемілєв (1941 року народження), брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва», –  написав Чубаров. 

Джемілєв жив у Сімферопольському районі захопленого півострова. Анафі був старшим за Мустафи на два роки. Він багато читав і вчив Мустафу вибирати збіжжя правильної інформації з величезного масиву офіційної друкованої продукції. Причини смерті наразі не повідомляються.

Раніше Вінницький міський суд заочно визнав колишнього заступника начальника командного пункту з озброєння військової частини А-3009 тактичної групи Повітряних Сил «Крим» ЗСУ винним у дезертирстві і державній зраді.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферму, яка проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Під час комплексних заходів затримано двох організаторів, вони масово поширювали дезінформацію про війну в Україні, а також прагнули штучно дискредитувати Сили оборони. Про це повідомляє пресслужба СБУ.Як зазначається, організатори створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови Служби безпеки та начальника Головного управління розвідки Міноборони.

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Теги: Крим Рефат Чубаров смерть Сімферополь сім'я окупація

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