Це один із 11 документів, підписаних обома сторонами під час державного візиту президента Путіна до В'єтнаму

Сьогодні, 20 червня, під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до В'єтнаму країни підписали низку угод про поглиблення співпраці. Зокрема, меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва Центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі. Про це повідомляє VNExspress.

Під час брифінгу, який відбувся одразу після перемовин з президентом То Ламом, Путін підтвердив, що мирний розвиток атомної енергетики є перспективним полем для розширення двостороннього співробітництва між В'єтнамом і РФ.

«Однією з тем порядку денного є проєкт будівництва Центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі, який проводить Державна корпорація з атомної енергії РФ («Росатом»), а також підготовка в'єтнамських атомників у профільних російських університетах», – розповів Путін.

Це один із 11 документів, підписаних обома сторонами під час державного візиту президента Путіна до В'єтнаму. Інші документи присвячені співпраці у сфері вищої освіти, енергетичному співробітництву, і поглибленню співпраці у нафтогазовій галузі.

Візит путіна до КНДР слід сприймати як попередження - міністр оборони Британії19 червня 2024, 10:38 • 13979 переглядiв

Очільник Кремля також підтвердив, що росія готова налагодити пряме та довгострокове постачання енергоносіїв, включаючи скраплений природний газ (СПГ), до В'єтнаму.

«Спільні підприємства між двома країнами працюють дуже ефективно, в основному в енергетичній сфері, а саме «В'єтсовпетро» на континентальному шельфі В'єтнаму і «Русветпетро» в Ненецькому автономному районі Росії», –заявив Путін.

На тій таки конференції, що відбулась після перемовин, президент То Лам наголосив, що візит президента Путіна до В'єтнаму має велике значення з нагоди 30-річчя підписання Договору про основні принципи між В'єтнамом і РФ та до 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин

За його словами, вони домовилися про основні орієнтири та рішення для подальшого зміцнення всеосяжного стратегічного партнерства між В'єтнамом та Росією.

Як повідомлялося, візит російського диктатора Путіна до В'єтнаму «викликає невдоволення США», Білий дім розчарований тим, що В'єтнам проводить політику нейтралітету, одночасно співпрацюючи як з Вашингтоном, так і з Москвою, і відмовляється приймати чиюсь сторону.

До слова, це п’ятий візит Путіна до В’єтнаму, який слідує за минулорічними поїздками Байдена та Сі Цзіньпіна, які шукали від Ханоя гарантій, що він не займає сторону іншого. Для В’єтнаму поїздка Путіна стане можливістю зміцнити зв’язки з Росією, її найважливішим оборонним партнером. Незважаючи на те, що він покращив відносини зі Сполученими Штатами, минулого року В’єтнам усе ще шукав таємні способи придбати російську військову техніку всупереч американським санкціям.