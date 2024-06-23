В'єтнам назвав США стратегічним партнером одразу після від'їзду Путіна

Міністр закордонних справ Буй Тхань Шон зустрівся з помічником державного секретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніелом Крітенбрінком

Ханой запевнив, що готовий розвивати із Вашингтоном стратегічне партнерство

Міністр закордонних справ В'єтнаму Буй Тхань Шон назвав США стратегічним партнером. Це сталося на наступний день після візиту російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Vietnam Plus.

Зазначається, що 22 червня глава в'єтнамського зовнішньополітичного відомства зустрівся з помічником держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніелом Крітенбрінком. Під час розмови міністр повідомив, що Ханой готовий розвивати із Вашингтоном стратегічне партнерство.

«В'єтнам вважає США стратегічним партнером і підтримує зміцнення співпраці Сполучених Штатів з країнами Південно-Східної Азії, що сприятиме миру, стабільності та розвитку в регіоні та в усьому світі», – сказав Буй Тхань Шон.

Напередодні, ввечері 20 червня, російський диктатор Володимир Путін вилетів із аеропорту Ханоя, завершивши свій дводенний державний візит.

Нагадаємо, між Москвою та Ханоєм було підписано щонайменше 11 угод про співпрацю та заяву «Про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства в контексті 30-річчя реалізації російсько-в’єтнамського договору про основи дружніх відносин».

Як повідомлялося, візит російського диктатора Путіна до В'єтнаму «викликає невдоволення США», Білий дім розчарований тим, що В'єтнам проводить політику нейтралітету, одночасно співпрацюючи як з Вашингтоном, так і з Москвою, і відмовляється приймати чиюсь сторону.

До слова, це п’ятий візит Путіна до В’єтнаму, який слідує за тогорічними поїздками Байдена та Сі Цзіньпіна, які шукали від Ханоя гарантій, що він не займає сторону іншого. Для В’єтнаму поїздка Путіна стане можливістю зміцнити зв’язки з Росією, її найважливішим оборонним партнером. Попри те, що він покращив відносини зі Сполученими Штатами, минулого року В’єтнам усе ще шукав таємні способи придбати російську військову техніку всупереч американським санкціям.