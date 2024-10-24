Помста за теракт у Анкарі: Туреччина завдає потужних ударів по Сирії та Іраку

Туреччина завдає ударів по цілях у Сирії та Іраку

ВПС Туреччини: Знищено 32 терористичні цілі на півночі Сирії та Іраку





Туреччина продовжує завдавати ударів по об'єктах Робочої партії Курдистану (РПК) на півночі Іраку та на півночі Сирії після теракту в Анкарі. Про це повідомило турецьке Міноборони у середу, пише TRT Haber.

«Проведено операцію ВПС та завдано ударів по цілям терористичної організації на півночі Сирії та Іраку з метою запобігання терактам РПК та інших терористичних груп, що загрожують нашому народу та силам безпеки, в рамках права на самооборону… знищено 32 терористичні цілі, операція триває», – йдеться у заяві міністерства.

Відомство зазначило, що внаслідок ударів ліквідовано велику кількість бойовиків РПК.

Збройний конфлікт із РПК розпочався у Туреччині у 1984 році та відновився у 2015 році. На півночі Іраку знаходяться бази РПК, проти яких ЗС Туреччини проводять повітряні та наземні операції. Присутність турецьких військових у таборі Злікан на північний схід від Мосула стала предметом розбіжностей між Багдадом та Анкарою, яка виправдовує їхнє розміщення необхідністю боротьби з РПК.

Курдські джерела повідомляють, що атаку зазнали сирійські міста Ель-Камишли (фактична столиця самопроголошеного Сирійського Курдистану), Кобані, іракське місто Сінджар, а також інші населені пункти. В операції задіяні літаки, безпілотні літальні апарати та артилерія

Раніше турецька газета Sabah із посиланням на главу МВС Туреччини Алі Єрлікая повідомила, що Робоча партія Курдистану (РПК), можливо, причетна до теракту в Анкарі. Глава міністерства оборони Туреччини Яшар Гюлер також заявив про можливу причетність РПК до теракту.

Крім цього спецслужби Туреччини затримали активіста забороненої РПК Барі Юсубова, який підозрюється у роботі, зокрема, на території Росії. Як повідомив телеканал TRT Haber, не уточнивши його національну належність.

Зазначається, що операцію із затримання провели Національна розвідувальна організація Туреччини та Управління безпеки провінції Анталья. За інформацією спецслужб, «встановлено, що Юсубов брав участь у пропагандистській діяльності від імені РПК у Росії, Казахстані, Вірменії та таборі біженців Махмур в Іраку» .

Нагадаємо, вдень у середу в Анкарі було здійснено терористичну атаку на об'єкт турецької аерокосмічної компанії TUSAŞ. Двоє нападників було ліквідовано органами правопорядку. Генпрокуратура Анкари розпочала розслідування теракту. Жертвами теракту стали п'ятеро людей, постраждали 22. Двоє поранених перебувають у критичному стані.



